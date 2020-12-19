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Владимир Некляев: Без «Площади-2010» не было бы и Революции-2020

19.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Владимир Некляев: Без «Площади-2010» не было бы и Революции-2020

  • 19.12.2020, 20:35
Владимир Некляев: Без «Площади-2010» не было бы и Революции-2020

«Площадь-2010» – знаковое событие белорусской истории.

19 декабря исполняется 10 лет одной из самых массовых акций протеста в Минске. Той ночью было задержано более 800 человек, в том числе большинство кандидатов в президенты, напоминает «Радыё Рацыя».

Экс-кандидат в президенты и поэт Владимир Некляев отмечает преемственность белорусского протеста и обращается ко всему народу в годовщину Площади:

– Я вижу по тому, как они несмотря на это наступление мракобесное, черное, страшное себя ведут. Как они готовы жертвовать жизнью, которых там посадили в тюрьму за это - Павел Северинец, Николай Статкевич. Я желаю вам света в ваших глазах, я желаю белорусам света в будущем и желания не видеть этот свет и иметь его над своим белорусским домом.

По словам Владимира Некляева, «Площадь-2010» можно считать знаковым событием белорусской истории. Без этого протеста не было и современного сопротивления, когда на улицы среди прочих вышли и бывшие участники Площади и их дети.

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Теги: Минск
 
 
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«Площадь-2010» – знаковое событие белорусской истории.
 
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