ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина

19.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина

1
  • 19.12.2020, 20:01
  • 1,824
Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина

Гомельчане поддержали мужчину, который вступился за девушку.

Жители Гомеля вышли в поддержку Сергея Верещагина.

Напомним, 12 августа житель Гомеля из окна сделал замечание милиционерам, которые «упаковывали» девушку. Тогда силовики ворвались к нему в квартиру и избили. Медики зафиксировали, что у Сергея — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные травмы и гематомы — грудины, шейного и поясничного отдела позвоночника.

Однако версия следствия иная. В суде сообщили, что мужчина якобы бросал бутылки из окна в сторону милиционеров, а во время задержания ударил одного из сотрудников ногой в глаз.

Суд решил, что вина парня доказана. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.




Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчане поддержали мужчину, который вступился за девушку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Узятыя на сьмерць павінны жыць». Песьня Аракеляна, Варашкевіча і Вольскага на верш Барадуліна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика