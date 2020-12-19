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SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником

19.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником

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  • 19.12.2020, 19:49
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SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником
Иллюстрационное фото

Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после взлета первая ступень ракеты вернулась на Землю.

Изначально пуск планировался в четверг, 17 декабря, но был отложен на субботу. Обратный отсчет прервался за одну минуту и 53 секунды до старта из-за показаний датчика второй ступени ракеты.

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Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
 
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