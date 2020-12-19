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«В этот раз мы победим!»
Источник материала: Хартия'97
«В этот раз мы победим!»
Акция солидарности прошла в Барановичах.
Сегодня по всему Минску прошли марши протеста. Жители столицы вышли на улицы, не дожидаясь воскресенья.
Вышли на протест и в регионах. Например, акция солидарности прошла в Барановичах.
«19 декабря 2010-2020. Привет от города Барановичи! В этот раз мы победим!» - пишут телеграм-каналу
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Акция солидарности прошла в Барановичах.
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