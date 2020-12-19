Александр Зимовский: Уровень доверия к Путину у Лукашенко по-прежнему находится в области минимальных значений









«Свободной прессе» Александр Зимовский. — Но уже начиная с 2011 года социальное резко лопнулось, и оптимизм белорусов потерпел крах вместе с крахом белорусского рубля. Нынешний год экономика Беларуси заканчивает с объемом ВВП на душу населения на уровне 2008 года. А к белорусскому обществу через сильно полегчавшие кошельки приходит понимание реальности. Реальность же такова: Беларусь уже лет десять лет стоит на месте с точки зрения материального благополучия. Это у них, скажем так, базис. — Для понимания ситуации в Беларуси надо учитывать, что лет 12 тому республика активно продвигала в массы своего населения идеологию «социального оптимизма», — рассказалАлександр Зимовский. — Но уже начиная с 2011 года социальное резко лопнулось, и оптимизм белорусов потерпел крах вместе с крахом белорусского рубля. Нынешний год экономика Беларуси заканчивает с объемом ВВП на душу населения на уровне 2008 года. А к белорусскому обществу через сильно полегчавшие кошельки приходит понимание реальности. Реальность же такова: Беларусь уже лет десять лет стоит на месте с точки зрения материального благополучия. Это у них, скажем так, базис.





Натурально, на такой хлипкий базис политически стабильную надстройку присобачить не очень получилось. Что, в итоге, вылилось в продолжающиеся многомесячные массовые протесты после президентских выборов.





В произошедшем Лукашенко, как известно, винит всех -- и Россию, и Запад, и СМИ, и оппозицию: ему сложно определиться.





— Внутри периметра Беларуси список проблем остаётся прежним, — считает Александр Зимовский. — Что и подтверждается слитой в открытый доступ записью выступления генерала КГБ Ивана Тертеля перед трудящимися. Транскрипт генеральской речи настолько озадачил местных аналитиков и экспертов, что они до сих пор обалдевают: или Тертель читал трудящимся записанный на слух собственный конспект выступления Лукашенко перед белорусскими чекистами, или Лукашенко на публике читает тексты, которые пишет ему Тертель? То есть налицо рабочий экземпляр белорусской эхо-камеры в натуральную величину.





Попутно вылез наружу тезис про «российских кукловодов», который, как оказалось, до сих пор присутствует в официальном белорусском дискурсе (и почему в Москве и в Минске никто не удивлён?) Но здесь нет никакой конспирологии. Иван Станиславович Тертель подымал дело Белгазпромбанка будучи председателем белорусского Комитета госконтроля, и дело это изначально ставилось на теме «российских кукловодов». Вернувшись в госбезопасность, Тертель прихватил дело с собой, подследственность позволяет. Сейчас дело готово к передаче в суд, белорусский КГБ официально отчитался. По версии следователей, речь идёт исключительно о расхитителях собственности, главный обвиняемый Виктор Бабарико ушёл в глухой отказ.





А эта странная фраза: «Российские кукловоды!» Странная, если не сказать больше. Она, может, и выглядит фигурой речи. Н как любая оговорка, что называется, по Фрейду, она показывает, что уровень доверия к Путину у Лукашенко по-прежнему находится в области минимальных значений. И это недоверие формируется и циркулирует на высших уровнях аппарата, отвечающего за внешнюю и внутреннюю безопасность Беларуси.





И вот ещё цитата генерала Тертеля: «Мы находимся на разломе интересов Востока и Запада. Польша называет нас своим „подбрюшьем“, Россия нас называет „Смоленскими воротами“. Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе». Похоже, что в Минске так до конца не определились с кем им дальше по пути, но оказаться между молотом и наковальней, значит быть в итоге перекованным. Вот только каким в итоге получится это «изделие»?