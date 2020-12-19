Netflix показал неудачные дубли со съемок первого сезона «Ведьмака»

Источник материала: Tut.by

Платформа Netflix опубликовала видео с нарезкой неудачных кадров со съемок первого сезона популярного сериала «Ведьмак» по саге Анджея Сапковского.

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Ролик состоит из стандартных неудачных дублей: где-то актеры путают реплики из сценария, где-то переговариваются с членами команды за кадром, где-то не могут совладать с реквизитом или прекратить смеяться.

Но своеобразную победу среди неудачных дублей, кажется, выигрывает сцена с главным персонажем сериала, актером Генри Кавиллом: лошадь решила испражниться прямо в кадре во время съемок.

Напомним, сейчас идут съемки второго сезона сериала.