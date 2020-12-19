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Netflix показал неудачные дубли со съемок первого сезона «Ведьмака»

19.12.2020 20:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Платформа Netflix опубликовала видео с нарезкой неудачных кадров со съемок первого сезона популярного сериала «Ведьмак» по саге Анджея Сапковского.

Важно: видео на английском. Вы можете настроить автоматический перевод на русские субтитры

Ролик состоит из стандартных неудачных дублей: где-то актеры путают реплики из сценария, где-то переговариваются с членами команды за кадром, где-то не могут совладать с реквизитом или прекратить смеяться.

Но своеобразную победу среди неудачных дублей, кажется, выигрывает сцена с главным персонажем сериала, актером Генри Кавиллом: лошадь решила испражниться прямо в кадре во время съемок.

Напомним, сейчас идут съемки второго сезона сериала.

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Платформа Netflix опубликовала видео с нарезкой неудачных кадров со съемок первого сезона популярного сериала «Ведьмак» по саге Анджея Сапковского.
 
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