Воскресенский: Лукашенко назвал Бабарико условие его освобождения

Источник материала: Onliner

В эфире государственного телеканала СТВ Юрий Воскресенский озвучил условие, которое Лукашенко поставил перед Виктором Бабарико на встрече в СИЗО КГБ. «С тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги украденные, и не будешь сидеть», — процитировал по памяти Воскресенский слова Лукашенко в адрес Бабарико.

На это, по словам Воскресенского, Бабарико заметил: «У вас информация не соответствует действительности. Я ничего не присваивал». Лукашенко тогда заявил, что все увидят, кто и что присваивал, во время открытого суда.

«Если это можно назвать условиями, это условия последующего помилования в случае, если вина того или иного человека будет доказана», — интерпретировал этот диалог Юрий Воскресенский.