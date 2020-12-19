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Воскресенский: Лукашенко назвал Бабарико условие его освобождения
Источник материала: Onliner
В эфире государственного телеканала
На это, по словам Воскресенского, Бабарико заметил: «У вас информация не соответствует действительности. Я ничего не присваивал». Лукашенко тогда заявил, что все увидят, кто и что присваивал, во время открытого суда.
«Если это можно назвать условиями, это условия последующего помилования в случае, если вина того или иного человека будет доказана», — интерпретировал этот диалог Юрий Воскресенский.
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В эфире государственного телеканала СТВ Юрий Воскресенский озвучил условие, которое Лукашенко поставил перед Виктором Бабарико на встрече в СИЗО КГБ. «С тобой все...
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