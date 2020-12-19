Источник материала: Хартия'97

Италия и Великобритания ужесточают карантин на Новый год и Рождество 19.12.2020, 21:39

В Лондоне позволят собираться в группы по два человека.

Британское правительство намерено ввести новый более высокий уровень ограничений COVID-19 в Лондоне и юго-восточной Англии, сообщила BBC в субботу.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее обсуждал ужесточение ограничений с высокопоставленными министрами после того, как было подтверждено, что существует новый штамм вируса, который может распространяться быстрее.

Люди будут обязаны оставаться дома, за исключением важных причин, таких как работа, будут закрыта сфера услуг и места развлечений, также ограничена второстепенная торговля. Социальное общение будет ограничено встречей с еще одним человеком на открытом воздухе.

В пятницу Джонсон выразил надежду, что Англии не понадобится третья блокировка после Рождества. Он также сопротивлялся призывам изменить планы, чтобы ослабить ограничения на пять дней в праздничный период и разрешить трем отдельным семьям встречаться в помещении. В среду он заявил, что запретить Рождество будет «откровенно бесчеловечным».

Однако тем, кто сейчас находится в Уровне 4, нельзя будет встречаться с другими в течение Рождества. А всем остальным теперь будет разрешено видеться с друзьями и семьей только один день.

Новые правила вступят в силу с ночи субботы.

В субботу Великобритания сообщила о 27 052 новых случаях заболевания COVID-19 и 534 смертельных исходах. Число воспроизведений «R» оценивается от 1,1 до 1,2, что означает, что количество случаев быстро увеличивается.

Италия также вводит более жесткие ограничения, которые продлятся до 6 января. Согласно новым мерам, уже объявленным премьер-министром Джузеппе Конте поздно вечером в пятницу и вступающим в силу с понедельника по 6 января, вся страна будет классифицирована как «красная» - самый высокий уровень ограничений.

Это означает, что людям будет разрешено покидать свои дома только один раз в день, чтобы навестить друзей или родственников, а поездки между регионами будут запрещены.

А с 24 декабря также будут закрыты бары и рестораны.

Продовольственные магазины, парикмахерские, аптеки, табачные и прачечные, а также книжные магазины останутся открытыми.

Конте уточнил, что условия карантина будут ослаблены 28, 29, 30 декабря, а также 4 января, когда магазины смогут работать до 21:00, а людям будет разрешено передвигаться свободно.

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