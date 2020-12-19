Источник материала: Хартия'97

Сергей Щурко: В «Прессбол» пытаются прислать сторожа – человека, который мог бы нашу свободу ограничивать 19.12.2020, 21:34

Журналист поделился мнением о назначении нового главного редактора издания.

Журналист Сергей Щурко поделился мнением о назначении нового главного редактора в «Прессбол», передает «Трибуна» .

– Если бы процессом руководили мы, то оставался бы Сергей Кайко, оставался бы Дима Герчиков. Потому что это люди из нашего коллектива, они прекрасно знают нашу политику, великолепные журналисты. Но наши соучредители – Ассоциация футбола Беларуси – считают, что газета не должна писать о политике, никоим образом ее касаться. Поэтому нам пытаются прислать сторожа – человека, который мог бы нашу свободу ограничивать.

- Вы предлагали свои кандидатуры, но в АБФФ из отфутболивали. Почему?

– Они поняли, если человек приходит из «Прессбола», как Дима Герчиков, который несколько лет проработал в федерации, но ничего с этим человеком не случилось. Он не поменялся, не лег под федерацию. Они для себя поняли, что главным редактором должен стать человек извне. Долго искали, много людей отказались. Сережа Лисичкин тоже сразу отказался, но на следующий день вернулся. Наверное, он человек, на которого можно воздействовать.

- Лисичкин привел слова Базанова, который сказал, что «Прессболу» нужны перемены. Нужны ли?

– Смешно слушать, когда про перемены говорят… Ну, Базанов в журналистике дилетант. В белорусской федерации футбола на это обижаются почему-то. Журналистика – это сложный процесс. Они не понимают, как работает газета, как функционирует сайт. Я бы рекомендовал федерации заниматься белорусским футболом, который точно просел в этом сезоне. У газеты рекордная подписка, сайт давно так хорошо себя не чувствовал, как сейчас. Когда задаешь конкретные вопросы, начинают уходить в сторону и не понимают, что эта борьба не в их пользу. Всем очевидно, что мы хотели писать не об этом, но приходится, потому что это объективная реальность. Кто-то хочет, чтобы все было по-другому, но мы не будем «Спортивной панорамой». Если есть темы, мы о них пишем. Нас любят за то, что мы никогда не молчали.

- Известно про увольнение двух работников «Прессбола». Стоит ли ждать дальнейших увольнений журналистов?

– Некоторые сразу решили, что их не будет в обновленным «Прессболе». Есть люди, которые надеются, что Сергей Лисичкин станет не Ваней Ивановым, а станет Димой Герчиковым, который не согнулся, несмотря на скромную фактуру. Лисичкин покрепче, более загорелый. Надеюсь, что он останется профессиональным журналистом, что нам удастся писать о том, о чем мы писали. Это выяснится довольно скоро – в конце года мы подводим итоги, где мы выбираем человека года. Очевидно, что им станет человек из плеяды тех, кто подписал свободной письмо, – сказал Щурко.

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