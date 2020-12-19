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Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за одну команду
Источник материала: Хартия'97
Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за одну команду
Месси забил 643 гола за «Барселону».
33-летний нападающий «Барселоны» и аргентинской сборной в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии» (2:2) догнал Пеле по количеству забитых голов в составе одного клуба. Об этом сообщается в Twitter «Барселоны», передает
Аргентинский форвард забил в ворота 30-летнего испанского вратаря «Валенсии» Доменека Хауме на четвертой добавленной минуте первого тайма.
Этот гол стал для Лионеля Месси 643-м в карьере за «Барселону», что позволило игроку каталонского клуба повторить многолетний рекорд лучшего футболиста ХХ века по версии французского журнала France Football.
Пеле до сих пор остается единственным игроком в истории, которому удалось трижды выиграть чемпионат Мира. В составе сборной Бразилии по футболу он стал обладателем золотых медалей в 1958, 1962 и 1970 годах.
Продолжительный этап карьеры Пеле провел на родине, выступая за местный клуб «Сантос». Затем бразильский нападающий переехал в США, где играл за команду «Нью-Йорк Космос».
Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел, защищая цвета «Барселоны». За испанский клуб аргентинский форвард выступает на протяжении 20 лет.
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Месси забил 643 гола за «Барселону».
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