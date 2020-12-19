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В РФ считают, что утечка кислорода на МКС могла появиться из-за робота «Федора»

20.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В РФ считают, что утечка кислорода на МКС могла появиться из-за робота «Федора»

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  • 19.12.2020, 21:52
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В РФ считают, что утечка кислорода на МКС могла появиться из-за робота «Федора»
Иллюстрационное фото

На МКС заканчиваются запасы воздуха.

Новая трещина, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка кислорода, могла появиться из-за робота «Федора», которого в 2019 году доставили на орбиту. Корпус мог быть поврежден при неаккуратном перемещении андроида, заявил РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Он напомнил, что антропоморфного робота перемещали через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно, причем такой маршрут переноса не был заранее запланирован. Автоматическая стыковка «Союза МС-14» с роботом к модулю «Поиск» не состоялась из-за того, что на МКС оказался не подключен один из кабелей системы сближения «Курс».

«В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Федора" через узкую промежуточную камеру, — сказал Хохлов. — Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе».

Ранее стало известно, что в корпусе МКС образовалась еще одна дыра. Предположительно, она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В Центре управления полетами попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места, чтобы сузить район поиска утечки. До момента, когда ее найдут, космонавтам предложили держать камеру постоянно закрытой для экономии воздуха.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. У него был свой аккаунт в Twitter, который в 2019 году был признан «Роскосмосом» как официальный. Его удалили вскоре после появления поста с оскорблением космонавтов.

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