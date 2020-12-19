Боулинг, лазертаг и зоопарк. Дарим скидку 20% на семейный отдых в одном из торговых центров

Источник материала: Tut.by

Возможно вы не знали, но на территории ТРЦ «Титан» есть много локаций для семейного отдыха. В торговом центре располагаются контактный зоопарк, боулинг, квеструмы, лазертаг и многое другое. Дарим скидку 20% на все активности центра при покупке сертификатов онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Сертификаты, приобретенные онлайн на AFISHA.TUT.BY, действуют в течение трех месяцев со дня покупки. Форму покупки сертификата ищите внизу материала.



Фото предоставлено организаторами

Здесь можно не только покормить, но и погладить животных и птиц из разных уголков планеты, поиграть с ними или просто за ними понаблюдать. Радость и море позитива для вашего ребенка гарантированы. Посетить зоопарк могут дети любого возраста. Сертификат со скидкой обойдется в 8 рублей для детей от 3 до 8 лет и в 12 рублей для детей постарше и взрослых. Малышам до 3 лет — бесплатно.



Фото предоставлено организаторами

Боулинг подойдет для отдыха в компании друзей или семьи. В зале для боулинга расположено 10 дорожек, которые оснащены специальными подъемными бортиками для детей. На каждой из дорожек может играть до 6 человек. Такое развлечение рекомендуется для посещения детям от 6 лет и взрослым. Цены на один сеанс со скидкой 20% при покупке на AFISHA.TUT.BY стартуют от 19,90 рублей.



Фото предоставлено организаторами

В этом лабиринте есть все, что сможет увлечь вашего ребенка, — горки, витиеватые тоннели, подвесные мостики, тарзанки, батуты, шариковый бассейн. Посещение детского лабиринта разрешается детям ростом до 150 см. При покупке онлайн сертификат стоит 8 рублей с понедельника по четверг и 12 рублей с пятницы по воскресенье.

Лазертаг — игра, похожая на пейнтбол, только здесь игроки сражаются не оружием с краской, а настоящими лазерами. Каждому участнику выдаются защитный жилет и бластерный автомат. Бой ведется в специально построенном лабиринте в стиле космической станции. Посетить лазертаг могут дети от 6 лет и взрослые. Стоимость сертификата со скидкой 20% — 5,6 рублей с понедельника по четверг и 6,4 рубля с пятницы по воскресенье.



Фото предоставлено организаторами

Это активный и захватывающий семейный квест, который подойдет детям и подросткам: рекомендуемый возраст — от 6 до 16 лет. Технологичные загадки на логику и внимательность чередуются с заданиями на координацию и ловкость. Количество игроков — 2−6 человек, ориентировочное время прохождения квеста — 50 минут. Одна игра со скидкой при покупке на AFISHA.TUT.BY будет стоить 40 рублей с понедельника по четверг и 56 рублей с пятницы по воскресенье.



Фото предоставлено организаторами

Игроки квеста становятся наследниками семьи, которая поколениями занимается поставкой редчайших вин. И вот в преддверии праздников ваши конкуренты вторглись в семейный винный погреб и перепрятали все бесценные бутылки вина. Ваша задача — вычислить и собрать в ящик отправки 5 бутылок. Рекомендуемый возраст для прохождения квеста — от 14 лет, количество игроков в команде — 2−4 человека. Ориентировочное время прохождения квеста — 30 минут. За сертификат на одного человека со скидкой 20% придется заплатить 5,6 рублей.



Фото предоставлено организаторами

Центр насчитывает восемь игровых тематических зон, а настроение детям будет поднимать целая команда опытных аниматоров. Здесь все как в мультфильме «Маша и медведь»: и интерьер, и огромные деревья, и огород, а в центре лесной сказки находится большой двухэтажный дом Медведя с камином. Ограничений по возрасту нет. Сертификат на одного ребенка на один час со скидкой будет стоить 12 рублей, сертификат на взрослого без ограничения по времени — 3,2 рубля.



Фото предоставлено организаторами

На территории развлекательного центра работает игровая зона Gamezone, где расположены более 20 игровых аттракционов на любой вкус и под любой возраст. Так, вы можете купить сертификат в 5D-кино со скидкой в 20% за 4,8 рубля. Сертификат на аттракцион «Автосимулятор xd-motion» обойдется в 4 рубля со скидкой. А сертификат на аттракцион «Бык-родео» — в 3,2 рубля.

В продаже имеются игровые карты, которые позволяют посещать различные аттракционы на территории Gamezone. Карту номиналом в 20 рублей можно приобрести со скидкой 20% за 16 рублей, а карты номиналом 30 и 50 рублей — за 24 и 40 рублей соответственно.