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Под Светлогорском авто влетело в «Урал», остановившийся перед лежащим велосипедистом: есть погибший

20.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб еще три получили травмы в аварии, которая произошла вечером 19 декабря вблизи деревни Просвет Гомельской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 53-летний водитель «Урала» ехал по трассе Светлогорск — Сосновый бор — Полесье. В какой-то момент он начал останавливаться перед лежащим на проезжей части велосипедистом, а в него врезался попутный Mercedes.

В результате ДТП погибла 32-летняя пассажирка легковушки. Водитель и еще двое пассажиров иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.

Велосипедист в аварии не пострадал. Он был пьян, на него составили административный протокол по факту нахождения на проезжей части.

 
 
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