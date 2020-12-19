Под Светлогорском авто влетело в «Урал», остановившийся перед лежащим велосипедистом: есть погибший

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб еще три получили травмы в аварии, которая произошла вечером 19 декабря вблизи деревни Просвет Гомельской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 53-летний водитель «Урала» ехал по трассе Светлогорск — Сосновый бор — Полесье. В какой-то момент он начал останавливаться перед лежащим на проезжей части велосипедистом, а в него врезался попутный Mercedes.

В результате ДТП погибла 32-летняя пассажирка легковушки. Водитель и еще двое пассажиров иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.

Велосипедист в аварии не пострадал. Он был пьян, на него составили административный протокол по факту нахождения на проезжей части.