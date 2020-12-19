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Воскресенский рассказал, что Лукашенко потребоваал у Бабарико деньги
Источник материала: Партизан
Юрий Воскресенский, который после пребывания в СИЗО КГБ резко стал поклонником действующей власти, в эфире
"Когда член президиума КС давала интервью, она сказала, что Виктору Бабарико ставили условия. Я позволил себе раскрыть условия. Когда Бабарико спросил: "Что со мной?", президент сказал: "Все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги – и не будешь сидеть".
По словам Воскресенского Бабарико отметил, что ничего не присваивал, а у Лукашенко неверная информация. В ответ Лукашенко пообещал открытый суд.
Напомним, что дело Белгазпромбанка начинал нынешний глава КГБ Иван Тертель, будучи председателе Комитета госудаарственного контроля. Следствие завершено. Фигуранты знакомятся с материалами дела.
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Юрий Воскресенский, который после пребывания в СИЗО КГБ резко стал поклонником действующей власти, в эфире СТВ рассказал о разговоре Александра Лукашенко и...
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