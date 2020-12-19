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Воскресенский рассказал, что Лукашенко потребоваал у Бабарико деньги

20.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Воскресенский, который после пребывания в СИЗО КГБ резко стал поклонником действующей власти, в эфире СТВ рассказал о разговоре Александра Лукашенко и Виктора Бабарико.




"Когда член президиума КС давала интервью, она сказала, что Виктору Бабарико ставили условия. Я позволил себе раскрыть условия. Когда Бабарико спросил: "Что со мной?", президент сказал: "Все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги – и не будешь сидеть".

По словам Воскресенского Бабарико отметил, что ничего не присваивал, а у Лукашенко неверная информация. В ответ Лукашенко пообещал открытый суд. 

Напомним, что дело Белгазпромбанка начинал нынешний глава КГБ Иван Тертель, будучи председателе Комитета госудаарственного контроля. Следствие завершено. Фигуранты знакомятся с материалами дела.
 
 
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Юрий Воскресенский, который после пребывания в СИЗО КГБ резко стал поклонником действующей власти, в эфире СТВ рассказал о разговоре Александра Лукашенко и...
 
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