Воскресенский рассказал, что Лукашенко потребоваал у Бабарико деньги













"Когда член президиума КС давала интервью, она сказала, что Виктору Бабарико ставили условия. Я позволил себе раскрыть условия. Когда Бабарико спросил: "Что со мной?", президент сказал: "Все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Верни деньги – и не будешь сидеть".





По словам Воскресенского Бабарико отметил, что ничего не присваивал, а у Лукашенко неверная информация. В ответ Лукашенко пообещал открытый суд.





Напомним, что дело Белгазпромбанка начинал нынешний глава КГБ Иван Тертель, будучи председателе Комитета госудаарственного контроля. Следствие завершено. Фигуранты знакомятся с материалами дела.