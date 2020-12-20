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Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом на короткой воде
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Беларуси в Бресте Илья Шиманович установил новый рекорд в заплыве на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне,
Спортсмен преодолел дистанцию за 55,34 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд, установленный в ноябре, принадлежит британскому пловцу Адаму Пити — 55,41 секунды.
Фото: sb.by
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На чемпионате Беларуси в Бресте Илья Шиманович установил новый рекорд в заплыве на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, сообщает ТАСС. Спортсмен...
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