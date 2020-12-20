Портрет Чайковского появился на Таймс-сквер

Источник материала: ОНТ

Петр Чайковский стал первым российским композитором и музыкантом, чей портрет размещен на билборде Spotify на Таймс-сквер, сообщает портал vogue.ru.

В 2020 году стриминговый сервис Spotify назвал имена российских музыкантов, чьи произведения наиболее востребованы среди пользователей сервиса за рубежом.

Лидером по прослушиваниям стал Петр Чайковский, чьи композиции ежемесячно запрашивают 4,8 миллиона пользователей по всему миру. В честь этого на главной улице Нью-Йорка сервис разместил баннер с изображением великого композитора.

Так Чайковский стал первым русским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер.

Фото: vogue.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram