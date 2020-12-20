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Футболисты «Слуцка» продолжат выступление в Высшей лиге чемпионата Беларуси

20.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболисты «Слуцка» продолжат выступление в Высшей лиге чемпионата Беларуси

Футболисты «Слуцка» одержали победу над «Крумкачами» со счётом 2:1 во втором матче за право остаться в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

Напомним, первая встреча также завершилась в пользу «Слуцка» (2:0). На это раз счёт уже на пятой минуте матча открыл полузащитник Мохаммед Бала. А спустя полчаса, как и в первом переходном матче, удвоил преимущество нападающий Абдул Гафар, отличившийся с пенальти. В самой концовке встречи отставание сократил форвард «Крумкачей» Александр Яцкевич.

Ранее, напомним, в высший дивизион вышли речицкий «Спутник» и «Гомель», вылетели из «элиты» бобруйская «Белшина» и «Смолевичи». Продолжат выступление в первое лиге и «Крумкачы».

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Теги: Гомель
 
 
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Футболисты «Слуцка» одержали победу над «Крумкачами» со счётом 2:1 во втором матче за право остаться в Высшей лиге чемпионата Беларуси. Напомним, первая встреча...
 
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