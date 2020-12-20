Вифлеемский огонь доставили в Архикафедральный костел Девы Марии в Минске

Источник материала: ОНТ

Рождество с каждым днём всё ближе. Вифлеемский огонь доставили в столицу, в Архикафедральный костел Девы Марии. Это большое событие для католиков.





Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом разносится по миру. Это традиция. Огонь в Беларуси находится уже несколько дней – сейчас он путешествуют по стране, оставаясь в храмах. А там до самого Рождества зажечь свечу от лампады могут все верующие.

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