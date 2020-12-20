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Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка

20.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту десятилетнего мальчика из Тульской области, сообщает информационное агентство Интерфакс.

В рамках акции «Елка желаний» исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Ежегодно президент выбирает желания юных россиян, реализация которых станет его новогодним подарком.

Первым в уходящем году исполнилось желание 10-летнего Саши Колясникова из Тульской области, который мечтал обнять панду.

Мальчик вместе с родителями приехал в столицу и в сопровождении сотрудников Московского зоопарка встретился с настоящей пандой. Также на память Саше осталась уникальная футболка: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие красочные принты.  

Во время экскурсии Саше и его родителям позвонил президент и поздравил с исполнением новогоднего желания.

Вторым ребенком, чья мечта воплотится в жизнь, благодаря участию Владимира Путина, стал 9-летний Дмитрий Ощепков из Челябинской области. Дима хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента.

Фото: tass.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту десятилетнего мальчика из Тульской области, сообщает информационное...
 
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