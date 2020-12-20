Зима наступает: как коммунальщики будут бороться со снежной стихией в этом году?

Источник материала: ОНТ

Коммунальщики онлайн. Чтобы не случилось снежных авралов, непогоду отслеживают заранее, сидя за мониторами в теплых кабинетах. Главное – это информирование и точный расчет. Коммунальные службы столицы похвастались экспериментами в зимней уборке и творческим подходом к привычному для них занятию.





Уборка снега начинается… в офисе. За сутки до предстоящего снегопада коммунальщики сопоставляют силы природы со своими возможностями. В распоряжении Фрунзенского района столицы 120 человек и 80 машин.

Ольга Скребейко, диспетчер «Ремавтодор Фрунзенского района города Минска»: «Сейчас у нас такие технологии что мы можем отслеживать технику в районе. Если у нас поступают звонки мы отправляем, чтобы обработать дорожное покрытие».

Но на улицы выйдут не все. Руководитель, то есть мастер, должен на месте оценить ситуацию и, если понадобится, вызвать подмогу. Главное, все сделать вовремя

У каждой дороги есть свой класс. Максимальный приоритет отдается наиболее загруженным магистралям и улицам, ведь они должны быть чистыми до начала рабочего дня. Спальные районы чистят произвольно и в течение суток.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и сми министерства ЖКХ: «Заготовлено порядка 320 тысяч тонн песчано-соляной смеси – это что касается дорожной обстановки. Эти запасы по мере необходимости пополняются. Также в постоянной готовности находится порядка 4 000 единиц техники, которые осуществляют обслуживание дорог местного значения».

Дворы и территории возле домов – забота ЖЭСов и жителей. Не всё, конечно, идеально. Есть и лед на дорогах, и заснеженные автомобили припаркованы. А винят во всем как правило только коммунальщиков. Александр Савицкий с этим не согласен. Чистая страна, говорит, начинается с каждого из нас по отдельности.

Александр Савицкий, дворник: «Я никогда не думал, что пойду дворником. На МАЗе отработал, в снабжении, но это все не мое. Я творческий человек. Люблю живопись, которую никогда не бросал».

В свободное от работы время дворник из Малиновки разрисовывает подъезды. Его участок уже стал заметной городской достопримечательностью. И примером еще для сотен белорусских коммунальщиков.

Как говорит сам автор – устал от серости и унылости панельного жилья. Теперь над ступеньками растут сосны, а над почтовыми ящиками летят утки.

Подъезд на улице Космонавтов – пока самое масштабное его полотно. И сердцу – самое дорогое. Так дворник с мольбертом борется с обшарпанными стенами и зимней депрессией. Когда зверушки и цветочки по всему дому, поневоле поверишь: красота и хорошее настроение спасут мир.

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