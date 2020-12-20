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Зима наступает: как коммунальщики будут бороться со снежной стихией в этом году?
Источник материала: ОНТ
Коммунальщики онлайн. Чтобы не случилось снежных авралов, непогоду отслеживают заранее, сидя за мониторами в теплых кабинетах. Главное – это информирование и точный расчет. Коммунальные службы столицы похвастались экспериментами в зимней уборке и творческим подходом к привычному для них занятию.
Уборка снега начинается… в офисе. За сутки до предстоящего снегопада коммунальщики сопоставляют силы природы со своими возможностями. В распоряжении Фрунзенского района столицы 120 человек и 80 машин.
Но на улицы выйдут не все. Руководитель, то есть мастер, должен на месте оценить ситуацию и, если понадобится, вызвать подмогу. Главное, все сделать вовремя
У каждой дороги есть свой класс. Максимальный приоритет отдается наиболее загруженным магистралям и улицам, ведь они должны быть чистыми до начала рабочего дня. Спальные районы чистят произвольно и в течение суток.
Дворы и территории возле домов – забота ЖЭСов и жителей. Не всё, конечно, идеально. Есть и лед на дорогах, и заснеженные автомобили припаркованы. А винят во всем как правило только коммунальщиков. Александр Савицкий с этим не согласен. Чистая страна, говорит, начинается с каждого из нас по отдельности.
В свободное от работы время дворник из Малиновки разрисовывает подъезды. Его участок уже стал заметной городской достопримечательностью. И примером еще для сотен белорусских коммунальщиков.
Как говорит сам автор – устал от серости и унылости панельного жилья. Теперь над ступеньками растут сосны, а над почтовыми ящиками летят утки.
Подъезд на улице Космонавтов – пока самое масштабное его полотно. И сердцу – самое дорогое. Так дворник с мольбертом борется с обшарпанными стенами и зимней депрессией. Когда зверушки и цветочки по всему дому, поневоле поверишь: красота и хорошее настроение спасут мир.
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Коммунальщики онлайн. Чтобы не случилось снежных авралов, непогоду отслеживают заранее, сидя за мониторами в теплых кабинетах. Главное – это информирование и...
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