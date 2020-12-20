Самая критикуемая страна ЕС: почему в Польше третью неделю не утихают массовые протесты

Источник материала: ОНТ

Польша с 28 декабря вводит общенациональный карантин. Комендантский час в ночное время, запрет на внутренние перемещения, ограничения на въезд и выезд из страны и 10-дневная изоляция для приезжих. Так Польша будет жить минимум три недели. Эти решения вновь вызывают недовольство в польском обществе, особенно у тех, кто вынужден работать в соседних Германии или Чехии.

Весной, в первую волну пандемии, такие меры вызвали настоящие бунты на польских границах. Варшаву критиковал Брюссель, ведь эти несогласованные действия на некоторое время даже парализовали транспортное сообщение на восточном направлении Евросоюза. Вообще, Польша сегодня является самой критикуемой страной в ЕС. Главные претензии – отсутствие верховенства права и нарушения прав человека. Чего только стоит закон о запрете абортов, который каждую неделю собирает многотысячные акции протеста и является предметом серьёзных дискуссий в евроструктурах.

Обвинения в диктатуре. Воззвания к совести. Всё это высказывается в лицо полиции, но адресовано правительству. На плакатах лозунги, которые в последние месяцы превратились в манифест польского общества – люди требуют свободы, равенства и отставки действующей власти.

Спусковым крючком для самых массовых протестов со времён падения в Польше коммунизма стали решения конституционного суда о фактическом запрете абортов. Это вызвало небывалое возмущение в польском обществе и стало поводом для пристального внимания к проблеме со стороны европейских структур. Варшаву в очередной раз обвинили в нарушении фундаментальных свобод.

Такое массированное давление на польские власти заставило их приостановить действие закона об абортах, однако не спасло правящую партию от потери рейтингов. Опросы показали снижение доверия поляков к партии «Право и справедливость» с 41% до 27%. При этом продолжает расти недовольство решениями правительства. К протестам практически каждую неделю присоединяются фермеры, которые объединились в движение «Агроуния». Они говорят о нехватке субсидий, призывают остановить ликвидацию целых отраслей и требуют поддержки на внутреннем рынке, где польскую продукцию вытесняют западные производители.

Ещё одна неприятная для власти категория – предприниматели, в последнее время они стали постоянными участниками маршей протеста. В минувшие выходные полиция мобилизовала огромные силы, чтобы перекрыть движение колонн. Бизнесмены недовольны антиковдиными мерами, которые принесли сплошные убытки, а многих просто вынудили разориться.

По данным правозащитников, после воскресных акций в отношении 60 человек запущены административные процессы. На неделе начались суды над задержанными. Тем временем сегодня протестующие начали сбор подписей с требованием провести референдум об отставке действующего правительства.

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