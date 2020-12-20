Кому выгодно накалять обстановку в Беларуси в преддверии Нового года? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Если для одних канун Нового года – это предвкушение праздника и чудес, то для других – это повод для нового витка реализации своих амбиций. К сожалению, для того, чтобы успеха добились заграничные кураторы, тем, кто внутри страны, предлагается страдать. Понимают ли это те, кто живёт в иллюзорном мире Telegram-каналов? Сдувшиеся столичные протесты, которые сейчас представляют из себя вялотекущее брожение людей во дворах, оппоненты власти пытаются объяснить минусовой температурой. Почему бы в Рождество и Новый год не взять паузу, чтобы всё общество отдохнуло от беспорядков? Но призывы к концу декабря становятся настойчивее. Почему? Ответ у Игоря Тура. Рубрика «Будет дополнено».





Для того, чтобы выйти сегодня в эфир, мне пришлось отказаться от планов в выходной день и приехать на работу. Потому что мы, госТВ, наверное, действительно немного виноваты перед зрителями – и мы это исправим.

И до 9 августа, и после мы упор делаем на то, чтобы рассказать о глобальных процессах, которые происходят в и около Беларуси. Видимо, чуть расслабились, когда протесты в Минске сдулись до дворовых тусовок. Масса людей, которых обманом через Telegram-каналы куда-то направляют ради своих целей, устойчиво стремится к нулю. Но остаются частные истории обмана людей. Они, правда, формируются в ложь общую.

Меня сегодня утром разбудил телефонный звонок. Говорят, что на телеканал обратилась женщина, которая хочет что-то рассказать по завтрашним протестам. Вы нас тоже поймите правильно. К нам приходят регулярно, но чаще – гадостей наговорить, радостно размахивая бчб-флагом. Поэтому лёг спать дальше. Но снова звонок – у женщины действительно есть проблема, надо бы помочь. Ну, надо так надо.

Она попросила не называть её имени, поменять голос и не показывать лицо – я позже объясню, почему мы согласились. А попросила она рассказать о завтрашних протестах.

Конец декабря, скоро католическое Рождество и Новый год, а эти минские протесты – это тусовки во дворах по 20-30 человек, которые не представляют угрозы для общества. И мы решили меньше педалировать эту тему, чтобы не рекламировать лишний раз. И зачем вам этот негатив сейчас?

Но ситуация вынуждает. На завтра наши отъехавшие альтернативные лидеры и блогеры придумали какой-то марш народного трибунала. Причём суть его в том, что люди должны сами организоваться во дворах, сами куда-то идти, сами чего-то требовать. Короче, самодостаточные люди сами себя достали.

Я прочёл, что этим людям обещают якобы лидеры этого трибунала, которые фактически только название акции придумали, и то – трибунал уже был осенью, с фантазией всё хуже. Но я расскажу, как завтра будет. В каких-то дворах какие-то люди соберутся, к кому-то приедет милиция и кто-то присядет на сутки. И всё. Больше не произойдёт ничего нового.

Теперь к женщине, которая к нам обратилась. Она живёт в одном из самых одиозных микрорайонов Минска – Новая Боровая. Не удивляйтесь шикарным домам на фото. Там, видимо, в Беларуси живётся хуже всего, раз Новая Боровая – чуть ли не символ дворового сопротивления.

Обычная девушка, далёкая от политики и даже от организации этих дворовых мероприятий, подсознательно чувствует причину того, почему сейчас, в конце декабря, людей зовут на акции.

Смотрите, какой расклад: вы выходите завтра на дворовые тусовки, если вы радикально проявляете агрессию, то вас забирает милиция. Получаете 15 суток. То есть Новый год встречаете на нарах. Условная Тихановская в Европе, конечно, будет говорить, что это Лукашенко такой изверг, забирает людей из семей даже в праздники. А чем 15 суток за несанкционированную акцию в ноябре отличаются от 15 суток в конце года?

Для того, чтобы провернуть такой популистский финт, кто-то должен выйти завтра и сесть. И когда (возможно, кто-то из зрителей) будете сидеть – знайте, что вас цинично использовали во имя политики. И это не Лукашенко. В этом и заключается план кумиров Telegram-войны – посадить парочку своих же соратников, чтобы там об этом говорить. Почему я уверен в этом? Скажу то, что могу. Да, среди участников и организаторов дворовых маршей есть те, кто «стучит». Да, некоторые чаты в Telegram читаются. Да, записи некоторых телефонных разговоров слушаются. Всему своё время.

Что до нашей гостьи... Сейчас особо трепетным взглядом к телевизорам, я уверен, прильнули жители Новой Боровой, то есть её соседи. Те, кто год назад улыбался ей и желал доброго дня, а сейчас готов разорвать. Я уверен, что вы будете пытаться её идентифицировать, хоть мы и постарались обезопасить беззащитную девушку от вас.

Вдруг у вас получится её узнать – знайте и следующее. Если в её сторону «прилетит» оскорбление, едкая шутка, косой взгляд – вы получите административное дело с максимально возможным по закону наказанием. Если вы устно или в переписке позволите себе угрожать её здоровью или жизни – вы получите уголовное дело с максимально возможным по закону сроком. И само собой, даже падение волоса с её головы будет означать для вас годы заключения. Эта позиция согласована очень высоко.

И если вы считаете это жестокостью, то я отвечу: вы толпой налетаете на беззащитных людей, у которых просто иное мнение, доводите их до слёз и вгоняете в страх. Так что не вам судить о честности, порядочности и справедливости.

То, что сейчас происходит, очень отличается от публичной риторики номинального символа протестов госпожи Тихановской. Светлана, вы уверены, что план «подставить пару десятков людей под Окрестина на Новый год» – это хороший план? Не похоже это как-то на то, что вы говорите. Вы уверены, что это ваш план? Может, его вам навязали? И если вас заставляют это говорить – вы в следующем видео моргните, мы постараемся вас спасти.

И, наконец, к тем, кто реально это придумал. Вы не построите Новую Беларусь на предательствах. У вас на предательствах даже протесты нормально организовать не получается. Вы в новогоднюю ночь попробуете вывести на улицу своих радикальных сторонников. Когда их будет забирать милиция, случайно пострадают те, кто просто вышел к Дедушке Морозу. Кто хотел праздника, а оказался не в том месте и не в то время. Вы в Новый год хотите подставить тех, кто вообще не участвует в этой войне. Откуда мы это знаем? Пересмотрите это видео сначала.

Угомонитесь. Дайте людям спокойно встретить Новый год и Рождество. А потом мы с вами ещё повоюем. Не сомневайтесь.

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