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Первый в Японии магазин белорусских продуктов открылся в Токио
Источник материала: ОНТ
В официальной церемонии открытия магазина белорусских продуктов в Токио принял участие посол Беларуси в Японии Руслан Есин,
Инициатива создания магазина под названием Nature kiosk принадлежит японской компании DairyBev Co., которая также активно поддерживает деятельность Белорусско-японского бизнес-клуба.
В новом магазине представлена широкая линейка молочных изделий, шоколада, сыров и натурального меда из Беларуси.
В церемонии открытия Nature kiosk принял участие и депутат Мацусита Синпэй - представитель межпарламентской группы дружбы «Япония - Беларусь», которая активно содействует развитию экономического взаимодействия двух стран.
В белорусском посольстве также отметили, что ведется активная работа для получения разрешения на доступ белорусских мясных изделий на японский рынок.
Фото: aif.ru
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В официальной церемонии открытия магазина белорусских продуктов в Токио принял участие посол Беларуси в Японии Руслан Есин, сообщает БЕЛТА. Инициатива создания...
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