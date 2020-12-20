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Первый в Японии магазин белорусских продуктов открылся в Токио

20.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый в Японии магазин белорусских продуктов открылся в Токио

В официальной церемонии открытия магазина белорусских продуктов в Токио принял участие посол Беларуси в Японии Руслан Есин, сообщает БЕЛТА.

Инициатива создания магазина под названием Nature kiosk принадлежит японской компании DairyBev Co., которая также активно поддерживает деятельность Белорусско-японского бизнес-клуба.

В новом магазине представлена широкая линейка молочных изделий, шоколада, сыров и натурального меда из Беларуси.

В церемонии открытия Nature kiosk принял участие и депутат Мацусита Синпэй - представитель межпарламентской группы дружбы «Япония - Беларусь», которая активно содействует развитию экономического взаимодействия двух стран.

В белорусском посольстве также отметили, что ведется активная работа для получения разрешения на доступ белорусских мясных изделий на японский рынок.

Фото: aif.ru

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В официальной церемонии открытия магазина белорусских продуктов в Токио принял участие посол Беларуси в Японии Руслан Есин, сообщает БЕЛТА. Инициатива создания...
 
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