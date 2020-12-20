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Дональд и Мелания Трамп опубликовали рождественскую открытку

20.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд и Мелания Трамп опубликовали рождественскую открытку

Президент США и первая леди опубликовали рождественскую открытку из Белого дома, сообщает elle.ru.

На праздничном фото супруги позируют на ступенях парадной лестницы Белого дома, облаченные в черные смокинги и белоснежные рубашки.

«Счастливого Рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп», — гласит праздничная подпись.


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Президент США и первая леди опубликовали рождественскую открытку из Белого дома, сообщает elle.ru. На праздничном фото супруги позируют на ступенях парадной...
 
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