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Дональд и Мелания Трамп опубликовали рождественскую открытку
Источник материала: ОНТ
Президент США и первая леди опубликовали рождественскую открытку из Белого дома,
На праздничном фото супруги позируют на ступенях парадной лестницы Белого дома, облаченные в черные смокинги и белоснежные рубашки.
«Счастливого Рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп», — гласит праздничная подпись.
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Президент США и первая леди опубликовали рождественскую открытку из Белого дома, сообщает elle.ru. На праздничном фото супруги позируют на ступенях парадной...
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