Кубок мира по борьбе завершился в Сербии. Белорусские спортсмены завоевали 10 медалей

Источник материала: ОНТ

В Белграде (Сербия) завершился Кубок мира по борьбе. В заключительный день соревнований белорусские спортсмены завоевали две медали.

Серебряным призёром в весовой категории до 97 кг в вольной борьбе стал Александр Гуштын. К сожалению, на финальный поединок белорус не смог выйти из-за травмы.

Также в заключительный день турнира бронзовым медалистом стал представитель нашей команды Магомедхабиб Кадимагомедов (категория 79 кг).

Таким образом, на Кубке мира, который проводился вместо чемпионата мира, белорусские спортсмены завоевали 10 медалей. Чемпионами стали Кирилл Маскевич в греко-римском стиле и Ирина Курочкина в женской борьбе.

ФОТО: instagram.com/wrestling.by

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