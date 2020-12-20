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«Динамо-Молодечно» обыграло «Юность» в матче чемпионата Беларусь по хоккею
Источник материала: ОНТ
В хоккейном чемпионате Беларуси «Динамо-Молодечно» во второй раз обыграло лидера турнирной таблицы минскую «Юность».
На этот раз матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Константина Кольцова. В составе «Динамо-Молодечно» заброшенными шайбами отметились форварды Дмитрий Амброжейчик и Илья Литвинов.
Солигорский «Шахтёр» на выезде был сильнее гродненского «Немана» – 2:1. Благодаря этой победе горняки приблизились к лидерам чемпионата: возглавляет таблицу «Юность» (65 очков), столько же баллов у «Гомеля». 64 очка у «Шахтёра».
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В хоккейном чемпионате Беларуси «Динамо-Молодечно» во второй раз обыграло лидера турнирной таблицы минскую «Юность». На этот раз матч завершился со счётом 2:1 в...
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