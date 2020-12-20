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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в гонке преследования четвертого этапа Кубка мира

20.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в гонке преследования четвертого этапа Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования.

Ранее норвежка была первой и в спринте. Второй стала шведка Ханна Оберг, третьей пришла её родная сестра Эльвира. Отметим, белоруска Динара Алимбекова великолепно провела гонку преследования, отыграв двадцать позиций относительно спринта. 

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана пришла к финишу 11-й. Анна Сола стала 16-й, Елена Кручинкина – 27-й, а Ирина Кривко сошла с дистанции.

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования. Ранее норвежка была первой и в спринте. Второй стала шведка Ханна Оберг, третьей...
 
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