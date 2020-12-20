Участники автопробега «За единую Беларусь!» посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Участники Республиканского автопробега «За единую Беларусь!» посетили сегодня Дворец Независимости, сообщает БЕЛТА.

Около ста человек, среди которых автомобилисты, их семьи, друзья и знакомые, стали гостями Дворца Независимости. Две экскурсионные группы посетили практически все залы Дворца, где проходят важные мероприятия государственного уровня. Посещение одного из символов суверенной Беларуси стало знаковым завершением традиционного субботнего автопробега.

Инициатива автопробега получила широкое распространение в республике и стала важным объединяющим фактором. Здесь собираются люди из всех регионов страны. Все они разного возраста и разных профессий, но объединяет их любовь к Беларуси, желание сохранить ее независимой, единой и благополучной.

Фото: sb.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram