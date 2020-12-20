Определены финалистки женского чемпионата Европы по гандболу

Источник материала: ОНТ

Определились финалистки женского чемпионата Европы по гандболу. За золотые медали турнира поспорят сборные Франции и Норвегии.

В первой полуфинальной встрече француженки уверенно обыграли соперниц из Хорватии, победив со счётом 30:19. Уже на перерыв действующие чемпионки Европы ушли с солидным запасом в 10 мячей – 15:5, не испытав проблем и во второй половине матча.

В другом полуфинале норвежки победили датчанок со счётом 27:24. Лидер норвежской сборной Нура Мерк шесть раз поразила ворота соперниц и продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, в общей сложности забросив 48 мячей.

Таким образом, за бронзу завтра поспорят команды Дании и Хорватии. Финальный матч также пройдёт завтра.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram