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Определены финалистки женского чемпионата Европы по гандболу
Источник материала: ОНТ
Определились финалистки женского чемпионата Европы по гандболу. За золотые медали турнира поспорят сборные Франции и Норвегии.
В первой полуфинальной встрече француженки уверенно обыграли соперниц из Хорватии, победив со счётом 30:19. Уже на перерыв действующие чемпионки Европы ушли с солидным запасом в 10 мячей – 15:5, не испытав проблем и во второй половине матча.
В другом полуфинале норвежки победили датчанок со счётом 27:24. Лидер норвежской сборной Нура Мерк шесть раз поразила ворота соперниц и продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, в общей сложности забросив 48 мячей.
Таким образом, за бронзу завтра поспорят команды Дании и Хорватии. Финальный матч также пройдёт завтра.
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Определились финалистки женского чемпионата Европы по гандболу. За золотые медали турнира поспорят сборные Франции и Норвегии. В первой полуфинальной встрече...
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