ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Насколько вы помните нюансы о дорожных знаках? Тест по ПДД: уверены, где-то вы все-таки ошибетесь

20.12.2020 07:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Опытные водители уверены: на дороге они знают все. Но если на практике вы чувствуете себя уверенно, еще раз экзамен в ГАИ можете и не сдать. Попробуйте проверить себя, помните ли вы нюансы, которые касаются дорожных знаков. Не так-то это просто, как кажется.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители с большим практическим опытом иногда забывают теоретические нюансы, которые по большому счету нужны им редко. Но давайте проверим: вдруг вы пройдете тест...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники автопробега «За единую Беларусь!» посетили Дворец Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика