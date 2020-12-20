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Насколько вы помните нюансы о дорожных знаках? Тест по ПДД: уверены, где-то вы все-таки ошибетесь
Источник материала: Tut.by
Опытные водители уверены: на дороге они знают все. Но если на практике вы чувствуете себя уверенно, еще раз экзамен в ГАИ можете и не сдать. Попробуйте проверить себя, помните ли вы нюансы, которые касаются дорожных знаков. Не так-то это просто, как кажется.
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Водители с большим практическим опытом иногда забывают теоретические нюансы, которые по большому счету нужны им редко. Но давайте проверим: вдруг вы пройдете тест...
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