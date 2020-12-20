Насколько вы помните нюансы о дорожных знаках? Тест по ПДД: уверены, где-то вы все-таки ошибетесь

Источник материала: Tut.by

Опытные водители уверены: на дороге они знают все. Но если на практике вы чувствуете себя уверенно, еще раз экзамен в ГАИ можете и не сдать. Попробуйте проверить себя, помните ли вы нюансы, которые касаются дорожных знаков. Не так-то это просто, как кажется.

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