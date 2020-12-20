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Крупную партию сигарет и медпрепаратов из Беларуси пыталась пронести на территорию Украины группа контрабандистов
Источник материала: Навiны
Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кошары в Волынской области.
Как
В мешках находилось 2 тысячи пачек сигарет белорусского производства, более 17 тысяч таблеток, более 7 тысяч ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.
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Крупную партию сигарет и медпрепаратов из Беларуси пыталась пронести на территорию Украины группа контрабандистов
Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кошары в Волынской...
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