Крупную партию сигарет и медпрепаратов из Беларуси пыталась пронести на территорию Украины группа контрабандистов

Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кошары в Волынской области.





Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, благодаря оперативной информации удалось выйти на след четырех мужчин, которые шли с грузом по лесополосе от границы. Увидев пограничников, они бросили товар и убежали.

В мешках находилось 2 тысячи пачек сигарет белорусского производства, более 17 тысяч таблеток, более 7 тысяч ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.