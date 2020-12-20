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Локальные акции протеста прошли в субботу в Минске и регионах
Источник материала: Навiны
В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со стороны силовиков. Это уже 133-й день протестов, тмечает
Сообщения, фотографии и видеозаписи размещены в соцсетях с акций в столичных микрорайонах Зеленый Луг, Восток, Михалово, Грушевка, Юго-Запад, Уручье, Ангарская, Слепянка, Восток, Серебрянка, у станции метро «Спортивная».
Поступила информация о протестах в Гродно, Гомеле, Витебске, Барановичах (Брестская область), Жодино, Дзержинске (Минская область), Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), Заславле, Боровлянах (Минский район).
В столичном микрорайоне Лебяжий во время вечернего уличного чаепития было
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко записал по этому поводу видеообращение.
«Преступники, использующие власть, совершили очередной беспредел… Люди в черных масках задержали родителей с малолетними детьми. Один из силовиков сказал: “У меня приказ забрать трех мужчин”, — рассказывает очевидец. — В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного отца оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице, и, судя по всему, позвонить жене не дали. Они ссылаются на приказ. Эти мелкие, подлые нелюди выполняют преступный приказ. Неужели в наших силовых ведомствах не осталось ни одного офицера? Фашизм расцвел на нашей земле. Помнят ли те, кто сегодня выполняет нацистские приказы, историю белорусского народа?» — заявил Латушко.
Телеграм-канал «Списки задержанных»
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В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со...
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