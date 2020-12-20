Локальные акции протеста прошли в субботу в Минске и регионах

В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со стороны силовиков. Это уже 133-й день протестов, тмечает БелаПАН .





Сообщения, фотографии и видеозаписи размещены в соцсетях с акций в столичных микрорайонах Зеленый Луг, Восток, Михалово, Грушевка, Юго-Запад, Уручье, Ангарская, Слепянка, Восток, Серебрянка, у станции метро «Спортивная».

Поступила информация о протестах в Гродно, Гомеле, Витебске, Барановичах (Брестская область), Жодино, Дзержинске (Минская область), Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), Заславле, Боровлянах (Минский район).

В столичном микрорайоне Лебяжий во время вечернего уличного чаепития было задержано трое мужчин , одного доставили в милицию вместе с малолетними дочерьми, еще один гулял с восьмимесячным ребенком (его не задерживали). Впоследствии отца с девочками отпустили. Возможно, суд над ним состоится позже.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко записал по этому поводу видеообращение.

«Преступники, использующие власть, совершили очередной беспредел… Люди в черных масках задержали родителей с малолетними детьми. Один из силовиков сказал: “У меня приказ забрать трех мужчин”, — рассказывает очевидец. — В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного отца оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице, и, судя по всему, позвонить жене не дали. Они ссылаются на приказ. Эти мелкие, подлые нелюди выполняют преступный приказ. Неужели в наших силовых ведомствах не осталось ни одного офицера? Фашизм расцвел на нашей земле. Помнят ли те, кто сегодня выполняет нацистские приказы, историю белорусского народа?» — заявил Латушко.