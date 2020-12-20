ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Локальные акции протеста прошли в субботу в Минске и регионах

20.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со стороны силовиков. Это уже 133-й день протестов, тмечает БелаПАН.

Локальные акции протеста прошли в субботу в Минске и регионах

Сообщения, фотографии и видеозаписи размещены в соцсетях с акций в столичных микрорайонах Зеленый Луг, Восток, Михалово, Грушевка, Юго-Запад, Уручье, Ангарская, Слепянка, Восток, Серебрянка, у станции метро «Спортивная».

Поступила информация о протестах в Гродно, Гомеле, Витебске, Барановичах (Брестская область), Жодино, Дзержинске (Минская область), Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), Заславле, Боровлянах (Минский район).

В столичном микрорайоне Лебяжий во время вечернего уличного чаепития было задержано трое мужчин, одного доставили в милицию вместе с малолетними дочерьми, еще один гулял с восьмимесячным ребенком (его не задерживали). Впоследствии отца с девочками отпустили. Возможно, суд над ним состоится позже.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко записал по этому поводу видеообращение.

«Преступники, использующие власть, совершили очередной беспредел… Люди в черных масках задержали родителей с малолетними детьми. Один из силовиков сказал: “У меня приказ забрать трех мужчин”, — рассказывает очевидец. — В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного отца оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице, и, судя по всему, позвонить жене не дали. Они ссылаются на приказ. Эти мелкие, подлые нелюди выполняют преступный приказ. Неужели в наших силовых ведомствах не осталось ни одного офицера? Фашизм расцвел на нашей земле. Помнят ли те, кто сегодня выполняет нацистские приказы, историю белорусского народа?» — заявил Латушко.

Телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает о задержании в общей сложности девяти человек. Как минимум две женщины и мужчина доставлены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске до суда.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Насколько вы помните нюансы о дорожных знаках? Тест по ПДД: уверены, где-то вы все-таки ошибетесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика