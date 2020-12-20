Дыра недели. Шахтерский городок с пустыми пятиэтажками на берегу моря, в котором осталось 10% жителей

Источник материала: Onliner

Когда-то шахтерский городок Мгачи на Сахалине трещал по швам от количества людей: на крупный угольный рудник стекались рабочие со всего СССР, квартиры и даже чердаки были буквально набиты ими. В восьмидесятых для них построили квартал пятиэтажек с детским садом, школой и домом культуры, а уже в конце девяностых случилась авария, которая поставила на всем этом крест: по недосмотру шахту затопило, и спасти ее не удалось. В ближайшие годы поселок покинуло большинство жителей. Сейчас на берегу Охотского моря, среди гор и роскошной островной природы стоят пустые железобетонные коробки, приговоренные к сносу. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать о мрачной красоте забытых городов, которые лучше любить на расстоянии.

Поселок сегодня

Нынешние Мгачи — это длинная улица протяженностью в 6 километров от моря вглубь острова. У кромки воды, среди живописных скал расположен квартал с заброшенными пятиэтажками. Местные называют его «Семь ветров» — за постоянные сквозняки, которые гуляют по пустым квартирам.

Заброшенный квартал в Мгачах состоит из школы, детского сада, двух общежитий, бывшего дома культуры, трансформаторной подстанции, пяти многоэтажных домов, здания хлебокомбината, а также старых гаражей. Известно, что Мгачи уже лишились аварийного дома культуры с колоннадой, снос же остальных зданий будет делом небыстрым.

Что касается жилой части Мгачей, то она представляет собой маленькую ухоженную деревушку с новым детским садом, школой, администрацией, пожарной частью и магазином, над которой возвышаются расселенные пятиэтажки.

Нормальной дороги до села нет и фактически никогда не было. Даже уголь отсюда вывозили морем и прибрежными льдами. Только в 1977 году до Мгачей добрался асфальт, но клали его хозяйственным способом, фактически без финансирования. Ну а сейчас проехать в село без внедорожника — та еще задачка. Полно и других коммунальных проблем, таких как мутная водопроводная вода и неосвещенные улицы.

Что случилось с шахтерским городком?

История поселка берет начало еще в середине XIX века. Тогда моряки нашли в селе черные как смоль горы — это были открытые залежи высококачественного угля. В 1850 году каторжники добывали здесь уголь вручную, а когда на поверхности он закончился, была основана шахта.

Весь XX век село специализировалось на угледобыче. В 1938 году ему был присвоен статус рабочего поселка с 3354 жителями, большинство из которых были приезжими шахтерами, инженерами, строителями. В 1959 году в Мгачах проживал 6561 человек. Жилья на всех не хватало: многие квартиры были оборудованы исключительно для ночлега, люди жили даже на чердаках. Никаких коммунальных условий квартиры не имели, даже воду приходилось добывать с боем: зимой колодцы замерзали.

В начале восьмидесятых для семей шахтеров был построен район, который назывался «Верхний квартал». В нем были большая школа, дом культуры и пять панельных пятиэтажек. Но в 1997 году, в период первомайских праздников шахту затопило, и у предприятия не было денег на ликвидацию аварии (угледобыча уже тогда была не самой востребованной отраслью экономики). Спустя год шахта была ликвидирована, и поселок начал стремительно пустеть.

Многие люди потеряли работу и стали покидать поселение. Если в 1989 году в поселке было 3700 жителей, то в 2000-м осталось менее 2000 человек, а в 2013-м — 822 человека. С тех пор население села сократилось еще больше.

Из-за оттока работников «Верхний квартал» опустел. Поддерживать отопление в почти пустых домах стало слишком дорого, и оставшихся людей переселили в квартиры на нижней улице.

Приговор

В 2020 году пустой квартал на берегу моря приговорили к сносу. Жителям села это решение показалось спорным . Они задались вопросом: стоит ли вкладывать немалые деньги в демонтаж аварийных зданий, когда в селе нет даже чистой водопроводной воды, дороги и уличного освещения?

Тем не менее деньги на благоустройство села решили вложить именно в снос. На исходе октября в руины превратили старый дом культуры с колоннадой, который не функционировал с девяностых.

Строительная техника продолжает работы на территории «Верхнего квартала». Снос будет долгим и пройдет в три этапа. К 1 октября 2022 года Мгачи станут обычной приморской деревушкой без пустых пятиэтажек и брутальных достопримечательностей.