Как признаться в любви, если вы девушка? И надо ли? Совет психолога

Источник материала: Tut.by

Иногда кажется, что чувства переполняют и ждать того самого «первого шага» от мужчины уже совсем не хочется. Некоторые предпочитают говорить о своих чувствах и не рассчитывать на смелость избранника. Но как правильно признаться в любви, если вы девушка? К чему готовиться? Может ли это вообще хорошо закончиться? LADY попросила объяснить психолога.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

— Прежде чем признаться мужчине в чувствах, сначала определитесь для себя, что именно вы чувствуете: симпатию, влюбленность или это все же любовь. Внимательно понаблюдайте за своим чувством: появляется ли оно, только когда вы вместе с возлюбленным, или, наоборот, когда его нет рядом, либо же оно присутствует в вас постоянно, — советует психолог. — Под словом «люблю» можно подразумевать абсолютно разные вещи, но все-таки между «ты мне нравишься» и «я тебя люблю» разница есть.

По мнению Сергея Зизюка, будет проще сообщить о своих чувствах к мужчине, только когда вы договоритесь с собой.

— Посмотрите, какие между вами существуют отношения сейчас: вы общаетесь только по работе или учебе, дружите, занимаетесь сексом, но не позиционируете себя как пару, или вы вместе, но еще не обсуждали свои чувства друг к другу. Иными словами, оцените, знаете ли вы о взаимности мужчины или же вам только предстоит это узнать, — акцентирует специалист. — Если вы уже уверены в своем отношении к нему, но не уверены в его чувствах к вам, то вторая задача, помимо самого признания, выяснить это.

Как минимум, считает психолог, без взаимности у вас не получится построить что-то большее.

— Признаваться в чувствах первой может быть страшно, все-таки ответ может оказаться отрицательным и доставить определенные страдания или же изменить отношения, которые существуют между вами сейчас. Такие сценарии нужно учитывать и быть к ним готовой, — предупреждает Сергей Зизюк. — Но, согласитесь, что и пребывание в неопределенности тоже приносит далеко не самые приятные эмоции. Все-таки лучше знать правду и со временем договориться, кто вы друг для друга, чем мучить себя сомнениями.



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Отдельно психолог отмечает: взрослый адекватный человек отнесется к вашему признанию с пониманием и не станет обесценивать, даже если не чувствует к вам того же.

— В конце концов, ответ может оказаться и положительным. Мужчины тоже бывают робкими, и вполне возможно, что вам понравился именно такой, — подбадривает специалист. — Если ваше волнение слишком велико и вы боитесь, что не сможете совладать с эмоциями в момент признания, — можете рассказать о своем чувстве и спросить, взаимно ли оно, в электронном сообщении или в письме. Это позволит четче выразить мысли, избежать неловкости, а у второй стороны будет время все хорошо обдумать и дать вам наиболее корректный ответ.



Фото: unsplash.com

Если вы уже являетесь парой и чувствуете, что ваша симпатия переросла в любовь, просто расскажите об этом партнеру.

— Вы уже знаете, что что-то для него значите, а ваше признание даст ему понять, что вы настроены серьезно и готовы к новым этапам ваших отношений.

Психолог также советует не расстраиваться, если взаимное признание в таком случае не последует сразу или в ближайшее время.

— Это значит лишь то, что вы опередили партнера в своих чувствах, так бывает. Теперь он будет знать о том, как вы к нему относитесь, сможет пристальнее понаблюдать за своими чувствами и ответит вам тем же, когда будет к этому готов. И не забывайте, что любовь — это в первую очередь про действия. Она проявляется в поддержке, заботе и внимании к партнеру. Без всего этого слова значат немного.