Быть самой красивой. 5 модных и несложных причесок на Новый год - 2021

Источник материала: Tut.by

Простые идеи для новогодних причесок, которые подойдут для коротких и длинных волос. Если вы задумываетесь о праздновании Нового года, то этот материал для вас.

Гладкая укладка

Это вариант всегда остается самым простым, поскольку для создания такой прически понадобится расческа и специальный утюжок. Достаточно вымыть волосы, хорошо их просушить и сделать ровный пробор.

Затем разделить на пряди и каждую из них вытянуть утюжком. После чего волосы можно оставить распущенными или украсить заколками либо гелем с блестками.

Чтобы прическа выглядела праздничной, подкрутите локоны тем же утюжком или любой имеющейся плойкой. Легкие волны создадут особенное настроение.

Кудри





Крупные локоны достаточно зафиксировать лаком для волос. При этом их необязательно делать аккуратными: небрежность добавит объема вашим волосам.

Коса





Коса является прической, давно вышедшей из разряда школьного стиля. В последнее время она заняла существенное место среди не только вечерних, но даже свадебных причесок.

Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытащив пряди, придав тем самым легкую небрежность. А можно заплести несколько прядей в пучок, уложив волосы назад.

Хвост





Хвост также не требует особых усилий. Как упоминалось выше, можно сделать его из выпрямленных плойкой волос. Или же хорошо вымыть и высушить, после чего, не расчесывая, собрать в небрежный хвост, которые так любят модницы и селебрити.

Пучок





Это еще один вариант прически, получивший за последнее время новую жизнь. С ней на самые модные мероприятия и на красные дорожки кинофестивалей выходят звезды шоу-бизнеса и кино.

Пучки завязывают на затылке и на самой макушке. Зачесывают гладко или просто собирают, специально оставляя на макушке «петухи».