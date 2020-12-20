Как пройдут корпоративы айтишников в этом году? Спросили компании

Источник материала: Tut.by

В предыдущие годы в декабре мы, как правило, рассказывали про корпоративы айтишников. Но в этом из-за пандемии многие компании изменили формат праздника. Вместо масштабного мероприятия с артистами и активностями айтишников в этом году ждет монитор либо Дед Мороз с санитайзером. 42.TUT.BY спросил компании, какой формат празднования они выбрали в этом году.



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Скажем сразу: еще не все компании уже выработали план на Новый год. Но некоторые ИТ-фирмы уже знают, что их ждет в конце декабря. Так, «Яндекс» ответил, что у них будет «единый корпоратив для всего „Яндекса“ в онлайн-формате».

В Gismart приняли решение отложить проведение корпоративов и других офлайн-мероприятий в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

— На самом деле очень хочется наконец собрать всех вместе, в неформальной обстановке, но очевидно, что проведение новогоднего корпоратива в этом году попросту неуместно. При этом мы не откажемся от традиционного утренника для детей сотрудников. Правда, он пройдет в онлайн-формате: аниматоры будут развлекать детей через Zoom. Взрослых без внимания тоже не оставим, — рассказал административный директор Gismart Евгений Нагель.

В Wargaming нам сообщили, что прорабатывать форматы проведения новогоднего корпоратива компания начала несколько месяцев назад.

— Когда осенью стало очевидно, что из-за продолжающейся пандемии в офлайне мы встречаться не будем, сосредоточились на проработке деталей онлайн-мероприятия. — рассказали в пресс-службе. — Так, 24 декабря мы проведем для коллег стрим под названием DomashNY 2021: это будет прямой эфир в уютной атмосфере, к которому 2600 наших сотрудников подключатся из своих квартир. Удобно, что это сокращенный рабочий день, и все смогут пораньше освободиться от работы и насладиться нашей программой.

В сценарий включены несколько тематических блоков: развлекательный, интерактивный, поздравительный. Будут проводиться конкурсы, запланирован показ забавных видео, ведущий будет готов к живому общению онлайн, отдельным блоком всех поздравят руководители компании. Конечно же, гостями студии, из которой мы будем вести эфир, станут и Дед Мороз со Снегурочкой. Можно будет передать поздравления друг другу прямо во время трансляции. Из забавного: у нас в эфире появится гадалка, которая может предсказать будущее, очистить карму и проявить иные сверхспособности. Трансляция будет вестись на нашем корпоративном портале.

Накануне мы доставим сотрудникам подарок: что в нем — это сюрприз, поэтому пока не можем рассказать.

Еще мы заранее анонсировали турнир среди сотрудников по World of Tanks, в нем зарегистрировалось 44 команды. Победителей ждут подарки в виде игровой периферии и внутриигровой валюты.

Кстати, для всех детей работников Wargaming мы приготовили новогодний подарок и организовали приезд на дом Деда Мороза и Снегурочки. Они будут в масках, станут регулярно дезинфицировать руки, также обрабатывать свои костюмы специальным антисептиком перед каждым новым визитом. Мы ввели в игровой форме замер температуры: для детей Дед Мороз как бы станет доктором, который измеряет температуру всей семье. Если наши сотрудники не хотят выбрать себе такую анимацию, то можно организовать бесконтактную доставку подарка ребенку или самостоятельно забрать подарок из офиса.

В А1 а этом году пройдет Dobramarket — это благотворительная ярмарка в формате онлайн, где сотрудники смогут продать друг другу свои handmade-изделия (от домашнего хлеба до картин). При этом сотрудники сами выберут и бенефициаров, которым будут направлены вырученные от продажи лотов средства.

— Благодаря онлайн-формату мы подключим к участию в ярмарке также и сотрудников из разных городов страны — лоты будут доставлены бесконтактным способом, — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев. — Также в этом году мы снова играем в A1 Secret Gifts (аналог «Тайного Санты»), но впервые делаем это в масштабах всей компании. Интрига теперь не только в том, кого из коллег должен порадовать своим подарком Тайный Санта, но и в том, в какое подразделение и в какой город отправится его сюрприз. Для передачи подарков мы организуем пункты самовывоза с эльфами, но со строгим соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

А еще мы готовим видео для сотрудников, для которого предлагаем всем коллегам делиться своими приятными воспоминаниями, успехами и хорошими новостями из 2020-го — потому что верим, что, хотя 2020 год и был очень сложным для всех, прощаться с ним нужно на доброй ноте.



Один из лотов на ярмарке. Фото: пресс-служба А1

В организации «Системные технологии» новогодний корпоратив не проводится уже несколько лет — празднуют только день рождения компании в марте. А в канун Нового года обычно проводят небольшое мероприятие в офисе.

В этом году, конечно же, мероприятие не состоится, так как компания работает в удаленном формате. Вместо этого были подготовлены небольшие подарки для сотрудников, которые доставят на дом.

В ID Finance решили не организовывать корпоратив в этом году «в целях безопасности и заботы о здоровье» своих сотрудников — причем решение об этом приняли достаточно давно.

— Вместо корпоратива будет организована доставка эксклюзивных подарков, которые разработаны HRPR-отделом, по месту жительства наших сотрудников. Вместе с тем мы, конечно, подготовим офис к празднику: нарядим елку, купим мандарины и гирлянды. Это будет приятно тем сотрудникам, которые приходят работать в офис, — ответили нам. — В офисе мы также предпринимаем все необходимые меры безопасности: закуплены маски, перчатки, дезинфекторы стоят во всех помещениях. В кабинетах ежедневно проводится влажная уборка, а проветривание в течение дня — это вообще само собой разумеющееся.

От идеи корпоратива отказались и в Forte Group.

— Именно корпоратива, как в предыдущие годы, с арендой пространства, арт-программой, едой и алкоголем не будет. Вместо него мы подготовили боксы с милыми подарками каждому сотруднику, чтобы поздравить. Плюс запланировали небольшие онлайн-активности: поздравление от CEO, рассылки с новостями за прошедший год и фановые номинации лучших сотрудников. Масштабного онлайн-корпоратива на всю компанию тоже не будет.

Сейчас у нас 90% компании работает удаленно, поэтому офлайн мы встретимся максимум небольшой компанией в офисе с теми, кто удаленно работать не хочет. А в качестве профилактических мер у нас в офисе проводится уборка два раза в день с дезинфицирующими средствами, возле входов есть антисептики, маски, перчатки. Пространство позволит расположиться на нужном расстоянии друг от друга (не менее полутора метров).