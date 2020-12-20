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За минувшие сутки в Беларуси на пожарах погибли три человека

20.12.2020 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки, с 06:00 19 декабря до 06:00 20 декабря, в Беларуси на пожарах погибли три человека, уничтожено одно строение, еще 20 зданий и пять единиц техники повреждены, сообщает МЧС.

За минувшие сутки в Беларуси на пожарах погибли три человека

Два человека погибли в Могилевской области. Тело пенсионера 1954 года рождения было обнаружено после тушения пожара в жилом доме в агрогородке Следюки Быховского района. Причины пожара и гибели устанавливаются.

Мужчина 1959 года рождения погиб при пожаре в жилом доме в агрогородке Беседовичи Хотимского района. Предполагаемая причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Еще одной жертвой огня стал хозяин жилого дома по улице 1 Мая в Борисове. Сообщение о пожаре поступило спасателям в начале восьмого вечера. Причины пожара и гибели устанавливаются.

 
 
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За минувшие сутки, с 06:00 19 декабря до 06:00 20 декабря, в Беларуси на пожарах погибли три человека, уничтожено одно строение, еще 20 зданий и пять единиц техники...
 
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