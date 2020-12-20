ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный велосипедист спровоцировал смертельное ДТП в Светлогорском районе

20.12.2020 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

32-летняя женщина погибла в ДТП, случившемся вечером 19 декабря недалеко от деревни Просвет Светлогорского района.

Пьяный велосипедист спровоцировал смертельное ДТП в Светлогорском районе

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, водитель грузового «Урала» начал останавливаться перед лежащим на проезжей части велосипедистом.

В этот момент в грузовик врезался ехавший следом легковой «Мерседес». В результате столкновения 32-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. 47-летний водитель «Мерседеса» и еще двое пассажиров доставлены в больницу.

Велосипедист не пострадал. Он был пьян, на него составлен административный протокол по факту нахождения на проезжей части.

Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
32-летняя женщина погибла в ДТП, случившемся вечером 19 декабря недалеко от деревни Просвет Светлогорского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупную партию сигарет и медпрепаратов из Беларуси пыталась пронести на территорию Украины группа контрабандистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика