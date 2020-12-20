В Беларуси в субботу прошли локальные акции гражданского протеста

Источник материала: АФН

В ряде районов Минска и регионах в субботу, 19 декабря, в 133-й день протеста прошли локальные уличные акции протеста против фальсификации итогов августовских выборов и насилия со стороны силовиков.

Сообщения, фотографии и видеозаписи размещены в соцсетях с акций в столичных микрорайонах Зеленый Луг, Восток, Михалово, Грушевка, Юго-Запад, Уручье, Ангарская, Слепянка, Восток, Серебрянка, у станции метро «Спортивная», передает БелаПАН

Также поступили сообщения о протестах в Гродно, Гомеле, Витебске, Барановичах (Брестская область), Жодино, Дзержинске (Минская область), Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), Заславле, Боровлянах (Минский район).

По данным волонтеров, в субботу были задержаны 9 человек. Как минимум трое доставлены в изолятор временного содержания на Окрестина.

В Минском микрорайоне «Лебяжий» силовики отметились дважды: днем на детский праздник прикатили три буса с силовиками, но обошлось без задержаний. Но вечером случилась уже совсем иная история.

«Вечером на нашей Площади (площадка между домами 125 и 127 на проспекте Победителей) побывали гости. По звонку, видимо, самого генерала Вакульчика, который решил прогуляться с женой в Виталюр (продуктовый магазин на пересечении Мястровской и Баторинской) и, пройдя мимо дискотеки (традиционное вечернее чаепитие на районе), видимо, сильно напрягся, дошел до светофора, развернулся и под ручку с женой прошёл обратно с другой стороны дискотеки.

Через 10 минут прилетело 2 буса прямо на Площадь, вывалились со словами, что надо забрать 3 мужчин, всех, кто остался на площади с женщинами. Забрали молодого парня, папу с двумя девочками 6 и 8 лет и ещё одного папу, которого оторвали от коляски с 8-месячным малышом. Соседи отвезли коляску маме», - такой пост был опубликован в районном чате.

Мужчину с дочерьми отпустили из РУВД, дети провели там 2 часа, пообещав прислать протокол об административном нарушении. Отпустили и второго пару. Все ждут, что же будет написано в протоколе.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко записал по этому поводу видеообращение.

«Преступники, использующие власть, совершили очередной беспредел… Люди в черных масках задержали родителей с малолетними детьми. Один из силовиков сказал: “У меня приказ забрать трех мужчин”, — рассказывает очевидец. — В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками — 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного отца оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице, и, судя по всему, позвонить жене не дали. Они ссылаются на приказ. Эти мелкие, подлые нелюди выполняют преступный приказ. Неужели в наших силовых ведомствах не осталось ни одного офицера? Фашизм расцвел на нашей земле. Помнят ли те, кто сегодня выполняет нацистские приказы, историю белорусского народа?» — заявил Латушко.