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Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде

20.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейн, сообщает "Прессбол" в субботу.

"Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.", - говорится в публикации.

Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с, отмечает издание.
 
 
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Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейн, сообщает "Прессбол" в субботу.
 
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