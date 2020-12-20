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В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения
Источник материала: Партизан
Запрет будет распространяется на пищевую продукцию, ввозимую из стран, не входящих в Евросоюз.
Въезжающим в страны Евросоюза планируют запретить ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования. Речь идет, в частности, о сэндвиче с ветчиной и сыром или или других мясных и молочных продуктах, сообщает
Сообщается, что новые правила будут опробованы на водителях-дальнобойщиках из Британии, направляющихся в Старый свет. Для них это правило вводится с 23-х часов 31-го декабря, “независимо от условий торговой сделки по Brexit”.
Этот запрет также будет распространяться на туристов, направляющихся в ЕС из Британии.
Европейская комиссия заявила, что все ограничения являются частью поддержания биологической безопасности европейской границы.
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Запрет будет распространяется на пищевую продукцию, ввозимую из стран, не входящих в Евросоюз.
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