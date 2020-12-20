В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения

или других мясных и молочных продуктах, сообщает telegraf.by со ссылкой на РГ. Въезжающим в страны Евросоюза планируют запретить ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования. Речь идет, в частности, о сэндвиче с ветчиной и сыром илисо ссылкой на РГ.





Сообщается, что новые правила будут опробованы на водителях-дальнобойщиках из Британии, направляющихся в Старый свет. Для них это правило вводится с 23-х часов 31-го декабря, “независимо от условий торговой сделки по Brexit”.





Этот запрет также будет распространяться на туристов, направляющихся в ЕС из Британии.





Европейская комиссия заявила, что все ограничения являются частью поддержания биологической безопасности европейской границы.











