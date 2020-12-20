ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения

20.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Запрет будет распространяется на пищевую продукцию, ввозимую из стран, не входящих в Евросоюз.

Въезжающим в страны Евросоюза планируют запретить ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования. Речь идет, в частности, о сэндвиче с ветчиной и сыром или или других мясных и молочных продуктах, сообщает telegraf.by со ссылкой на РГ.

Сообщается, что новые правила будут опробованы на водителях-дальнобойщиках из Британии, направляющихся в Старый свет. Для них это правило вводится с 23-х часов 31-го декабря, “независимо от условий торговой сделки по Brexit”.

Этот запрет также будет распространяться на туристов, направляющихся в ЕС из Британии.

Европейская комиссия заявила, что все ограничения являются частью поддержания биологической безопасности европейской границы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет будет распространяется на пищевую продукцию, ввозимую из стран, не входящих в Евросоюз.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гаага ждет»: минский Восток задал роковые вопросы узурпатору
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика