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"Буратино" и бормашинка: как армянин делает украшения для белорусов - видео
20.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пять лет назад Ашот уехал в Ереван обучаться ремеслу у потомственного ювелира, народного мастера Армении и СССР Арона Аревшатяна. Освоил гравировку, полировку и работу с ювелирным воском и теперь может делать кольца, браслеты, колья, серьги – да все что угодно.
"Хотел найти такую профессию, которая приносила бы хорошие деньги. "Вышка" – это, конечно, хорошо, но я не мог позволить себе долго учиться и "клянчить" деньги у родителей. Ювелирное дело показалось мне прибыльным делом, которое сможет обеспечить и меня, и мою семью", - говорит парень.
© Sputnik Станислав Лобатый
Ашоту 24 года, и у него уже есть своя мастерская в частном доме, где он живет. Там ювелир проводит по 8-10 часов в день. На рабочем столе атмосфера творческого беспорядка: остывающий после плавки кусок серебра и десятки инструментов ждут своего часа.
Клиентов, по его словам, хватает, особенно перед Новым годом. Заказывают, как правило, недорогие цепочки, чтобы вложиться в весьма скромную сумму. Раньше, утверждает мастер, люди не жалели денег ради качественных изделий из драгметаллов.
Но бывают исключения. Однажды, рассказывает Ашот, к нему обратился азербайджанец с просьбой изготовить 80-граммовый золотой браслет, как это модно было у "братвы" из 90-х. Учитывая стоимость одного грамма золота (58 долларов по курсу), можно посчитать, сколько она ему стоила!
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Этнический армянин Ашот Аветисян, с детства живущий в Беларуси, продавал арбузы на Комаровке, работал на стройке, а сегодня у него собственная ювелирная мастерская...
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