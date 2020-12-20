Украина в Гаагском трибунале намерена засудить саму себя

Источник материала: Sputnik Беларусь

После новости о том, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге принял к рассмотрению дело по Украине и Крыму, в Киеве несколько дней царило всеобщее ликование. Складывалось впечатление, что украинцы уже выиграли процесс и празднуют победу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это "историческим решением", добавив: "Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Настанет день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом".

Активисты различных политических сил в Киеве тут же начали состязаться в том, кому из них принадлежит заслуга в этом "историческом решении". Так, народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федына стала доказывать, что это решение "является наследием политики пятого президента Украины Петра Порошенко". При этом призвала не расслабляться, так как "московская федерация является слишком страшным и опытным врагом".

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко приписал заслугу себе, доказывая, что он лично убеждал судей МУС в необходимости развития данного дела. А нынешние прокуроры всего лишь продолжили его начинание: "Хорошо, что эта гигантская работа сохранила преемственность энергичного отстаивания украинских интересов при смене руководства и так называемых реформах Генпрокуратуры Украины. И вот сегодня случился прорыв. Кто стучит в двери, тому открывают. Процесс в Гааге над российскими преступниками стал ближе".

Не все так однозначно

В общем, украинские политики всех мастей и партий с первых же минут после решения Гаагского трибунала уже определили и виновных, и будущий приговор против тех. Правда, начальная эйфория прошла, кто-то в Киеве отважился все-таки прочитать определение прокурора — и появились первые признаки паники. Оказалось, что "не все так однозначно".

Первым тревогу забил бывший боевик "Азова" и бывший народный депутат Украины Игорь Луценко. Его пост в фейсбуке выглядел как холодный душ для всех этих активистов, уже празднующих свою "победу": "Догадайтесь, какой категории угрожают приговоры со стороны МУС? Правильно, только нам, добровольцам и мобилизованным… Потому что Россия не признает и близко юрисдикцию МУС. Никаких механизмов влияния на нее МУС не имеет, так что никого не привлечет к ответственности… Кем тогда будет заниматься МУС РЕАЛЬНО? (выделено в оригинале. — Прим. авт.) Правильно, нами". Удивительное прозрение!

Тот самый экс-генпрокурор Украины постарался заверить своего однофамильца, что опасения напрасны, так как во время посещений МУС в 2016 году ему "долго пришлось доказывать, что Украина сама даст правовую оценку отдельным правонарушениям наших военнослужащих на нашей территории". Сразу видно отсутствие юридического образования у бывшего генерального прокурора. Похоже, он действительно наивно полагает, что его личные переговоры уже определили решения еще даже не начавшегося суда. Но в Европе юридические органы работают не так, как в Киеве. И Украина уже не раз в этом убеждалась.

Например, в нулевые годы Киев так же был уверен в выигрыше "плевого дела" в Международном суде ООН по иску Румынии, претендующей на прибрежный шельф украинского острова Змеиный. Украина могла спокойно не признавать юрисдикцию данного суда и продолжать использование шельфа, как она делала до тех пор. Однако она была уверена в своей победе в этом очевидном деле. И в итоге вынуждена была уступить Румынии почти десять тысяч квадратных километров вод Черного моря.

А уже после этого украинские юристы, ответственные за это неожиданное поражение, стали убеждать публику: "В дипломатии и в международном праве нельзя оперировать категориями "побед" и "проигрышей". Думается, что эту фразу мы услышим из уст киевских чиновников и после завершения нынешнего вопроса, принятого к рассмотрению в Гааге, — уж больно много аналогий.

Римский статут

Ведь Украина и Россия изначально были на равных позициях в отношениях с Международным уголовным судом: обе страны первоначально подписали Римский статут, определяющий работу этого органа, а затем долго отказывались его ратифицировать. Однако затем пути наших государств разошлись. В 2016 году президент России издал распоряжение о непризнании Римского статута и, соответственно, об отказе признавать юрисдикцию МУС. Так что решения этого органа для Москвы действительно юридически ничтожны.

Украину же ее западные хозяева обязали признать статут, навязав это обязательство в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. И Верховная рада уже даже приняла законопроект о ратификации Римского статута в первом чтении. Более того, в своем стремлении во что бы то ни стало "наказать российского агрессора" Киев уже пошел на то, чтобы признать юрисдикцию МУС по событиям на территории Украины. В феврале 2015 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин торжественно передал в Гаагу заявление Верховной рады на эту тему.

Причем украинские политики, похоже, даже не заметили, что признали право Гаагского трибунала рассматривать военные преступления, совершенные на всей территории Украины с 20 февраля 2014 года. А это значит, что слова Юрия Луценко о том, что МУС не будет рассматривать злодеяния украинских военных и добробатов, не имеют под собой оснований.

Наоборот, если внимательно вчитаться в заявление прокурора Фату Бенсуда о начале процесса по украинскому кейсу, то там четко видно, что речь идет о рассмотрении "преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта". Причем МУС неоднократно заявлял, что в качестве основы разбирательства отдельных правонарушений он будет использовать доклады ООН. А в них подробно перечисляются многие злодеяния украинских военных и правоохранительных органов, включая обстрелы гражданских объектов, гибель мирного населения, пытки, казни, незаконные аресты и так далее. И самое главное: в данных докладах конфликт на Украине назван внутренним, а не международным.

Конечно, нельзя питать особых иллюзий насчет справедливости Международного суда в Гааге. Мы уже не раз видели "выборочность" в принятии некоторых решений подобных судебных органов. На неэффективность и двойные стандарты МУС не раз уже указывали российские официальные деятели. Ярким показателем этого является искусственное присоединение к вопросу военных преступлений в Донбассе дела о Крыме, где не было ни военных действий, ни гибели мирных граждан.

В этой связи нельзя исключать, что в случае, если данный суд предпримет некие декларативные действия против российских граждан, Москва ответит так же, как Вашингтон, который ввел санкции против членов МУС. Напомним, что под эти санкции попала и названная выше прокурор Бенсуда.

Преступления с обеих сторон

Но как бы ни разворачивались взаимоотношения между МУС и Россией, Украине в любом случае придется признавать решения этого суда, которому сложно будет обойти стороной явные военные преступления, совершенные в Донбассе украинскими боевиками. К примеру, Le Figaro уже допускает, что среди эпизодов, которые будут рассматриваться в Гааге, будут и "внесудебные задержания людей украинскими добровольческими батальонами".

Не надо также забывать, что первоначальный-то иск в МУС Киев подавал не в связи с событиями в Крыму или Донбассе, а по поводу расстрелов людей на Майдане в 2014 году. И хотя на данный момент Бенсуда заявила, что не видит оснований для рассмотрения этих событий в рамках процесса, не исключено, что у самого суда может возникнуть иное мнение.

Будет любопытно посмотреть на то, как на скамье подсудимых окажутся организаторы расстрелов. В самом-то Киеве это дело давно замяли. И только сейчас всего лишь одна из организаторов майданных погромов Татьяна Черновол получила официальное обвинение, которое украинские власти, скорее всего, тихонечко положат под сукно. Причины такого поведения Киева понятны: в ходе разбирательства выяснится, что убийства совершали не Янукович и уж точно не Россия, а сами организаторы Евромайдана.

Суд может пойти и дальше, рассмотрев массовое убийство мирных активистов в Одессе 2 мая 2014 года — уж в отчетах ООН это страшное событие упоминается отдельно и регулярно, как и указывается на отсутствие должного расследования данного преступления против человечности. Повторимся, в самом обращении Верховной рады четко говорится, что Международный суд призывают расследовать преступления, совершенные на всей территории Украины, а значит, и дело по "Одесской Хатыни" тоже может быть приобщено.

Таким образом, Украина празднует начало процесса в Международном уголовном суде, который сможет определить виновность лишь самой Украины и ее боевиков. Подсудность России исключена, и уж тем более любые решения относительно бойцов ДНР и ЛНР, пока что находящихся вне интернационального правового поля, будут оставаться лишь декларациями. А вот Киеву придется ответить — сам напросился. И вот тут-то мы снова услышим извечное "А нас за что?".

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