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Жители Спортивной в Минске показали готовность к воскресному маршу
Источник материала: Хартия'97
Жители Спортивной в Минске показали готовность к воскресному маршу
Утро началось с акции по вывешиванию национальной символики.
Протестное воскресенье на Спортивной начинается с районных акций. Минчане вывесили национальные флаги и показали готовность к воскресному маршу.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Утро началось с акции по вывешиванию национальной символики.
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