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Уручский Змей Змагарыч собрал на акцию протестующих из многих районов Минска
Источник материала: Хартия'97
Уручский Змей Змагарыч собрал на акцию протестующих из многих районов Минска
Жители столицы готовятся к Новому Году без Лукашенко.
Легендарный уручский символ — Змей Змагарыч — готовится к Рождеству и Новому Году и принимает гостей из других районов.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители столицы готовятся к Новому Году без Лукашенко.
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