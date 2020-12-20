Источник материала: Хартия'97

The New York Times: Как Байден ответит на «Северный поток — 2» и ракетные комплексы С-400 2 20.12.2020, 8:20

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Новому президенту предстоит обновить американскую внешнюю политику

Новой администрации нужно будет обновить американскую политику, чтобы должным образом реагировать на вызовы XXI столетия, пишет The New York Times (перевод — inosmi.ru ).

Избранный президент Джо Байден будет формировать свою внешнюю политику вокруг трех тем:

возобновление отношений с друзьями и союзниками Америки,

возобновление нашего участия в международных организациях

и больший акцент на использование невоенных инструментов государства.

Что касается вызовов со стороны Китая и других стран, а также транснациональных угроз в диапазоне от пандемии до изменения климата, то все перечисленное, на мой взгляд, — это правильные приоритеты (хотя, конечно же, не имеющая себе равных военная сила должна оставаться фоном отношений Америки с остальным миром).

Однако в каждом случае возврат к существовавшему до Трампа статус-кво будет неадекватным ответом на существующие задачи. По каждому вопросу подход Америки нужно будет реформировать, оживлять или реструктурировать.

Наши союзники в НАТО, а также Япония, Южная Корея и другие страны будут приветствовать подтверждение Америкой обязательств в вопросах мировой безопасности, а также переход страны к уважительному диалогу после конфликтного периода президентства Трампа.

Однако новая администрация должна настаивать на том, чтобы наши союзники предпринимали больше усилий на нескольких фронтах. Давление на них президента Трампа и его попытка заставить их увеличить расходы на оборону являются продолжением вопроса, который затрагивали многие президенты. Это давление должно продолжиться.

Но военные расходы — не единственный вопрос, по которому новая администрация должна занять жесткую позицию в отношении своих союзников. Германию нужно призвать к ответу не только за ее крайне низкий уровень военных расходов. Она также должна ответить за попытку обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от использования «Северного потока — 2», идущего из России в Германию.

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Америки, должно иметь свою цену (недавно введенные санкции — хорошее начало). Однако Анкару следует также призвать к ответу за ее действия в Ливии, в восточном Средиземноморье и в Сирии. Решения Анкары в этих регионах противоречат интересам других стран-членов НАТО, а также осложняют усилия, направленные на достижение мира, а действия члена НАТО, противоречащие интересам других союзников, не следует игнорировать.

Соединенные Штаты должны занимать ведущие позиции в НАТО, в этом «альянсе демократий», для того, чтобы разработать последствия для тех стран-членов — таких как Турция, Венгрия и все больше Польша, — которые движутся в сторону тоталитаризма, или уже полностью используют его инструменты. В Уставе НАТО нет положения об исключении члена альянса, однако креативная дипломатия является возможной, в том числе приостановка членства или другие карательным меры.

Взаимодействие г-на Байдена с международными организациями, которого г-н Трамп старался избегать, должно сопровождаться соответствующей повесткой относительно их улучшения. Несмотря на многочисленные проблемы, эти организации проводят полезную работу и могут быть эффективными проводниками американского влияния по всему миру.

В 1970-е и 1980-е годы Советский Союз имел выверенную и долгосрочную стратегию по внедрению своих чиновников в разные структуры ООН и связанных с этой организацией агентств. Китай, судя по всему, использует сегодня схожую стратегию. Когда мы выходим из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из других организаций, мы таким образом предоставляем возможность Китаю доминировать в них и использовать их в своих собственных целях.

Новая администрация должна настаивать на проведении далеко идущих организационных реформ международных организаций (таких как ВОЗ) и использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги для того, чтобы эффективные реформы стали реальностью. Одного появления там недостаточно.

Теперь перейдем к вопросам, находящимся ближе к дому. Поскольку новая администрация заявляет о том, что она в значительно большей мере будет полагаться на невоенные средства, включая традиционную дипломатию, помощь в развитии и публичную дипломатию, для защиты интересов Америки и достижения наших целей, она должна признать, что все эти инструменты очень нуждаются в инвестициях и в обновлении. Наш аппарат в области национальной безопасности — он был создан в 1947 году — нуждается в реструктуризации в соответствии с требованиями 21-го века.

Многомерное соперничество с Китаем и транснациональные вызовы требуют формального вовлечения тех ведомств, которые раньше не считались частью аппарата национальной безопасности, а также новых подходов для того, чтобы в реализации американских стратегий и операций принимало участие «все правительство».

Госдепартамент, наш главный невоенный инструмент власти, очень нуждается в реформе, о чем говорят многие высокопоставленные действующие и бывшие сотрудники этого внешнеполитического ведомства. В обмен на разумные изменения структурного и культурного характера Госдепартамент должен получить дополнительные ресурсы, в которых он нуждается.

В последние горды наши международные экономические инструменты были сконцентрированы, в основном, на карательных мерах, в том числе на санкциях и тарифах. Нам нужно быть более креативными в поисках позитивных экономических побудительных мотивов для того, чтобы другие страны действовали — или воздерживались от определенных действий — в соответствии с нашими интересами. Ни одна другая страна не может сравниться с Соединенными Штатами в том, что касается предоставления гуманитарной помощи в случае катастрофы, однако почти все наши успехи в области оказания помощи в последние годы — такие как Чрезвычайный президентский план по борьбе со СПИДом (President's Emergency Plan for AIDS Relief) Джорджа Буша-младшего или создание Корпорации «Вызовы тысячелетия» (Millennium Challenge Corporation) — были образованы за пределами обычных бюрократических структур и процессов.

Хотя Соединенные Штаты не могут напрямую соперничать с Китаем в реализации его проекта «Один пояс, Один путь», мы должны найти те способы, с помощью которых можно было бы использовать рычаги давления нашего частного сектора. Американские корпорации могут выступать в качестве партнеров правительства Соединенных Штатов в разных странах мира, которые предлагают как хорошие условия для инвестиций, так и возможности для продвижения американских интересов. Создание в 2018 году Корпорации США по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation) является хорошим началом. «Электроэнергия Африки» (Power Africa), предложенная в 2013 году инициатива Барака Обамы, которая получила единодушную поддержку в обеих Палатах Конгресса и которая была направлена на обеспечение доступа к электричеству странам к югу от Сахары, является примером успешного партнерства между частным сектором и правительством.

И, наконец, стратегические коммуникации Америки — наша способность распространять наше послание и оказывать влияние на правительства и народы — совершенно не отвечают существующим требованиям и являются устарелыми.

В начале 2000-х годов председатель Китая Ху Цзиньтао направил 7 миллиардов долларов на значительное расширение международных средств массовой информации страны и возможностей по оказанию влияния. В отличие от этого, в 1998 году Конгресс упразднил Информационное агентство США (U.S. Information Agency), после чего «публичная дипломатия» была загнана в самый угол Госдепартамента, и сегодня эта новая организация даже не докладывает о своей работе напрямую госсекретарю.

Отсутствует информационная координация внутри правительства, а усилия, направленные на то, чтобы лучше использовать социальные сети и другие новые технологии, являются недостаточно активными и разрозненными. Разумеется, страна, которая изобрела маркетинг, связь с общественностью и интернет, способна придумать, каким образом можно вновь добиться первенства в области стратегических коммуникаций.

За границей есть опасения по поводу того, сможет ли возобновленное активное участие (и надежность) Америки существовать и по окончании срока новой администрации, а также по поводу взглядов нового президента на использование военной силы. С другой стороны, нельзя не заметить значительного облегчения среди большинства наших союзников и друзей по поводу того, что победу на выборах одержал г-н Байден.

Это дает новому президенту существенные возможности для возрождения и усиления альянсов и международных институтов, а также позволяет показать внутри страны, что таким образом обеспечивается продвижение интересов Америки по всему миру и благосостояние всех наших граждан. Это могло бы стать непреходящим наследием для администрации Байдена.

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