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В Лебяжьем на чаепитии омоновцы вместе с отцом задержали детей 6 и 8 лет
20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что может быть за прогулку в собственном дворе?
Вечером 19 декабря во дворе в микрорайоне Лебяжий на дворовое чаепитие приехали непрошенные гости, два микроавтобуса с силовиками. Об этом сообщает
Около 25 местных жителей с детьми отдыхали в своих дворах, при этом никакой символики у них не было.
Но силовики все равно увезли в Центральное РУВД мужчину с двумя дочками, 6 и 8 лет, еще одного папу, который был с грудным ребенком в коляске, оторвали прямо от коляски, не дав позвонить жене, и еще одного мужчину.
Папу с двумя девочками через какое-то время выпустили, изъяв телефон и предупредив, чтобы ожидал повестку в суд.
Двоих других мужчин не отпустили.
На скандал
А также лидер президиума Координационного совета Павел Латушко:
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Что может быть за прогулку в собственном дворе?
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