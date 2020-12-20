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В Лебяжьем на чаепитии омоновцы вместе с отцом задержали детей 6 и 8 лет

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что может быть за прогулку в собственном дворе?

Вечером 19 декабря во дворе в микрорайоне Лебяжий на дворовое чаепитие приехали непрошенные гости, два микроавтобуса с силовиками. Об этом сообщает TUT.BY.

Около 25 местных жителей с детьми отдыхали в своих дворах, при этом никакой символики у них не было. 

Но силовики все равно увезли в Центральное РУВД мужчину с двумя дочками, 6 и 8 лет, еще одного папу, который был с грудным ребенком в коляске, оторвали прямо от коляски, не дав позвонить жене, и еще одного мужчину.

Папу с двумя девочками через какое-то время выпустили, изъяв телефон и предупредив, чтобы ожидал повестку в суд.

Двоих других мужчин не отпустили.

На скандал отреагировала экс-кандидат в президенты 2015-го Татьяна Короткевич: «Арест взрослых с детьми, задержание отца и бросание младенца одного в коляске правоохранителями в микрорайоне Лебяжьем – говорят об одном: дна нет, когда управляет страх. Должен быть конец».

А также лидер президиума Координационного совета Павел Латушко:

 
 
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Что может быть за прогулку в собственном дворе?
 
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