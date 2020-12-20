Усов: «Пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о позиции легкоатлета, активного подписанта письма провластных спортсменов.





– 22-летний Максим Недосеков – это пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности, – пишет Павел Усов. – Своеобразная антижизнь. Его беседа с Левченко – очень важный элемент в оценке неоднозначной ситуации в обществе.

Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы. Не ОМОН, не КГБ, а фундаментализм неоконформизма является основой этого режима. Из этого состояния формируется все остальное, в том числе и агрессия. И таких людей очень много – это и есть система.

Им все равно под кем ходить и кому служить, такие люди этого не понимают, не хотят понимать и никогда не поймут.