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Усов: «Пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности»

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о позиции легкоатлета, активного подписанта письма провластных спортсменов.

Усов: «Пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности»

– 22-летний Максим Недосеков – это пример фундаментального конформизма, фундаментальной асоциальности, – пишет Павел Усов. – Своеобразная антижизнь. Его беседа с Левченко – очень важный элемент в оценке неоднозначной ситуации в обществе.

Недосеков – это именно тот тип, который режим создавал и попытался создать за эти годы. Не ОМОН, не КГБ, а фундаментализм неоконформизма является основой этого режима. Из этого состояния формируется все остальное, в том числе и агрессия. И таких людей очень много – это и есть система.

Им все равно под кем ходить и кому служить, такие люди этого не понимают, не хотят понимать и никогда не поймут.

 
 
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Политолог – о позиции легкоатлета, активного подписанта письма провластных спортсменов.
 
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