Кекс с цукатами, имбирное печенье и ароматный штоллен. Топ-3 вкуснейших рецептов рождественской выпечки

Источник материала: Tut.by

В этом году создать праздничную атмосферу совсем непросто. Но мы попробуем — и вам рекомендуем. Начать можно с приготовления выпечки, которая наполнит дом своим ароматом и создаст ощущение уюта. Сегодня предлагаем вам три рецепта, которые сделают лучше ваше настроение и рождественский стол.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Кекс "Данди"





Ингредиенты на форму 21 см: 500 г сухофруктов и цукатов (изюм, курага, чернослив, клюква и т. п.);

50 мл темного рома или бренди;

200 г сливочного масла;

200 г коричневого сахара;

4 яйца;

250 г муки;

½ ч. л. разрыхлителя;

50 г молотого миндаля;

100 г целого миндаля.

Как готовим?

Сухофрукты и цукаты заранее нарезаем на небольшие кусочки, кладем в миску и заливаем ромом. Оставляем на 2 часа, чтобы ром впитался. Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремообразной консистенции — примерно две минуты. По одному вбиваем яйца, хорошо взбивая после каждого. Добавляем просеянную с разрыхлителем муку и молотый миндаль. Взбиваем еще раз. Добавляем сухофрукты и перемешиваем. Круглую форму диаметром 20−23 см смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем мукой. Перекладываем в нее тесто. Сверху украшаем миндалем. Ставим форму в разогретую до 170оС духовку и выпекаем в течение примерно 80 минут. На готовность проверяем спичкой: если она выходит из кекса сухой — он готов. Полностью остужаем кекс, заворачиваем в несколько слоев пищевой пленки и кладем в темное место созревать на 3−4 недели.

Имбирное печенье





Ингредиенты: Тесто: 100 г сахара;

165 г меда или патоки;

1,5 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. молотого душистого перца;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. молотой гвоздики;

2 ч. л. соды;

125 г сливочного масла;

1 яйцо;

525 г муки. Глазурь: 1 белок;

150 г сахарной пудры.

Как готовим?

Кладем в кастрюлю сахар, мед, масло и все специи. Доводим до кипения, снимаем с огня. Добавляем соду, размешиваем. Смесь должна сильно вспениться. Добавляем яйцо и муку, замешиваем пластичное тесто. Делим тесто пополам, одну часть заворачиваем в пленку и откладываем в сторону. Остальное тесто раскатываем в пласт толщиной 0,5 см и вырезаем формочками печенье. Если вы собираетесь вешать печенье на елку, перед выпеканием в каждом печенье делаем отверстие для нитки или ленты. Кладем на противень и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 12−14 минут, пока не зарумянятся края. Повторяем с оставшимся тестом. Пока печется печенье, готовим глазурь. Для этого взбиваем в пену белок и постепенно всыпаем в него сахарную пудру. Должна получиться однородная вязкая масса. Выкладываем ее в пакет, срезаем уголок и декорируем остывшее печенье, как вам позволит фантазия. Даем печенью высохнуть и… едим или украшаем елку!

Рождественский штоллен на дрожжевом тесте





Ингредиенты: светлый изюм 250 г;

темный изюм 250 г;

смесь цукатов и сухофруктов 150 г;

темный ром или коньяк 70 мл;

свежие дрожжи 50 г;

молоко 275 мл;

сахар 75 г;

дробленый миндаль 50 г;

пшеничная мука 675 г;

сливочное масло (размягченное) 225 г;

щепотка молотого кардамона;

щепотка молотого мускатного ореха;

щепотка соли;

сливочное масло 200 г;

сахарная пудра 200 г.

Как готовим?

Изюм, смесь сухофруктов и цукатов заливаем ромом, перемешиваем и оставляем на ночь при комнатной температуре. Молоко подогреваем примерно до 30 градусов и растворяем в нем дрожжи. Добавляем сахар, половину муки, мускатный орех, кардамон и соль. Перемешиваем до однородности. Добавляем размягченное сливочное масло, настоянные на роме сухофрукты, миндаль и остатки муки, хорошо вымешиваем. Перекладываем на присыпанный мукой стол и месим около 10 минут. Тесто должно стать относительно гладким. Перекладываем в смазанную растительным маслом миску, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место подходить — примерно на 1,5 часа. Когда тесто подойдет, обминаем его, делим пополам. Из каждой половины формируем толстую овальную лепешку. Ребром ладони делаем бороздку, как бы отделяющую одну треть лепешки. Заворачиваем эту треть наверх и залепляем место соединения. Кладем сформированные штоллены на застеленный пергаментом противень и оставляем расстаиваться в теплом месте минут на 40. За это время штоллены должны увеличиться в объеме в полтора раза. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку и печем штоллены до золотистого цвета, около 40 минут. Вынимаем и еще горячими пропитываем растопленным сливочным маслом. Густо посыпаем сахарной пудрой. Даем остыть, заворачиваем в фольгу или пергамент и кладем в прохладное место созревать на 3−4 недели.

Больше рецептов выпечки: Кофейное печенье «Мокка»: vkusnyblog.ru/recipe/kofejnoe-pechene-mokka ;

; Печенье «Грибочки»: vkusnyblog.ru/recipe/pechene-gribochki ;

; Песочное печенье «Ленты»: vkusnyblog.ru/recipe/pesochnoe-pechene-lenty ;

; Линцское печенье с малиновым джемом: vkusnyblog.ru/recipe/lincskoe-pechene-s-malinovym-dzhemom .