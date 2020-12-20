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Пособия на детей вырастут на более чем 8% с 2021 года

20.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пособия на детей вырастут на более чем 8% с 2021 года

В Беларуси и дальше будут поддерживать материнство. Пособия на детей в новом году увеличатся более чем на 8%. 

Сумма выплат завязана на заработной плате, а она к 2021-му станет больше на 7%, соответственно вырастут и пособия. Ежемесячное составит 449 рублей на первого ребенка, 513 – на второго и следующих. Также мамы при рождении первого ребенка смогут рассчитывать на почти 2 700 рублей, второго и следующих детей – до 3 800. Ранее Президент говорил о том, что постоянной намерены сделать и программу семейного капитала.

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В Беларуси и дальше будут поддерживать материнство. Пособия на детей в новом году увеличатся более чем на 8%.  Сумма выплат завязана на заработной плате, а она к...
 
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